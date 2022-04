Jackson: Es buena noticia que a los gobiernos se les ponga más presión para cubrir derechos sociales

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, calificó como "sumamente positivo" este martes de votación de Derechos Fundamentales en la Convención Constitucional, e incluso valoró que con lo visado ayer, se le ponga "presión" a su Gobierno y a los futuros para legislar en esa línea.

"El día de ayer fue sumamente positivo en materia de avance de derechos", planteó en El Diario de Cooperativa, destacando en particular van a texto constitucional el derecho a la vivienda y a la seguridad social, pues en el caso de este último, "lo que se está garantizando son prestaciones, no definidas, pero sí con un sistema robusto que lo que busque es poner en el centro a la persona, y no al sistema".

En ese sentido, estimó que este avance -que la ciudadanía debe ratificar en el plebiscito de salida- "pone presión -y enhorabuena- sobre el Estado, sobre los gobiernos que vengan, y las distintas instituciones que tengan que hacerse cargo de esto".

"Me parece una buena noticia que se le ponga presión, no sólo a este Gobierno, sino que a todos los gobiernos venideros, de que tengan que cumplir con cosas como el derecho a la vivienda", reafirmó.

En la eventualidad de que la propuesta de la Convención sea aprobada, Jackson señaló que "tendremos que revisar cómo se pone en práctica esto, los artículos transitorios, cómo lo podemos implementar y hacer un avance en este Gobierno".

A la vez, advirtió que "la implementación de todos los derechos y de toda la Constitución no se va a dar de la noche a la mañana, no se va a dar en un Gobierno, y puede que no termine en los años que nos quedan (en La Moneda), pero espero que sea un proceso que no se detenga".

VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE GOBIERNO

En cuanto a la crítica del alcalde Daniel Jadue (PC) al Gobierno, quien estimó que el programa del Presidente Boric "no tiene viabilidad política" debido a la estructura del Congreso, el titular de la Segpres estimó que "el proyecto tiene muchos elementos de sentido común".

Citó como ejemplo el "poder tener un sistema de salud que permita que las personas se puedan atender sin depender de cuánto tienen en el bolsillo, y que sea de manera oportuna, y no tengan que tener las listas de espera, con cobertura de medicamentos y tratamientos para todas las personas en el sistema".

"Creo que cuando hay proyectos de esa envergadura, de ese compromiso país, todos vamos a tener que hacer el esfuerzo, por supuesto, desde el Gobierno presentando nuestros proyectos, pero creo que en el Congreso puede haber un ánimo distinto cuando se trata de ese nivel de desafíos, que esperamos puedan marcar un punto de inflexión en materia de derechos sociales en la ciudadanía y en la historia del país", emplazó.

Por lo mismo, reafirmó la importancia de una reforma tributaria que establezca un nuevo pacto fiscal "con mayor recaudación y mayor progresividad, y con esos recursos, poder desplegar buena parte de la agenda, que es coincidente creo que no solamente en los partidos de Gobierno, (sino que) incluso tiene intersecciones con la Democracia Cristiana y con algunos sectores de la oposición".

En esa línea, Jackson recogió las críticas parlamentarias por su labor en medio del debate de los retiros, y se comprometió a abrir en su cartera "un espacio en el cual se aborde todo lo que significa la implementación del plan de Gobierno, el tratar de conseguir las metas que nos hemos planteado, poder recibir comentarios tanto ciudadanos como de los partidos políticos y también de las organizaciones sociales".

"Si es que hay que hacer los procesos de mejor forma, tomar las críticas que se hagan, poder mejorar los procesos, porque lo que hay por delante es un desafío muy grande que no permite que los egos se sobrepongan, sino que tenemos que buscar los puntos comunes (...) porque si no, a la ciudadanía no le podremos dar la respuesta".