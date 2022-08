Oficialismo prepara escenario post plebiscito y se abre a un gabinete "más transversal"

Las fuerzas políticas del Gobierno ya anticipan los importantes desafíos que se enfrentarán tras el resultado del plebiscito de salida este domingo: si gana el Apruebo, avanzar en su implementación con las modificaciones ya acordadas en el oficialismo; mientras que si triunfa el Rechazo, dar continuidad al proceso de cambio constitucional.

Ante estos posibles escenarios, desde el Socialismo Democrático han expresado la necesidad de tener un Gabinete con características más transversales, y asegurando que desde su coalición hay perfiles pertinentes para esa misión.

"Creo que ha quedado en evidencia que la contribución del Socialismo Democrático, particularmente del Partido Socialista, con su figuras como el subsecretario Manuel Monsalve, Maya Fernández, Carlos Montes o Mario Marcel, han dado estabilidad y conducción en un Gobierno que claramente tiene que replantear y relanzar su programa y cumplir su programa", destacó el senador PS Alfonso de Urresti.

En esta línea, el parlamentario indicó que "tiene que haber una comprensión efectivamente de un Gobierno de mayorías y no de trincheras al no asegurar las mayorías parlamentarias para los cambios que se proponen".

En el Frente Amplio, en tanto, también reconocen que se debe ampliar la base de apoyo del Gobierno, por lo que algunas fuerzas de esta coalición se han abierto a la posibilidad de incluir en el gabinete a sectores que no son parte del Gobierno pero que han apoyado la opción Apruebo.

CRÍTICAS A "COMPETENCIA" EN PARTIDOS OFICIALISTAS

Sin embargo, este debate por un posible cambio de Gabinete no es visto de buena por algunos parlamentarios, entre ellos el diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista, quien llamó a respetar la exclusiva facultad del Presidente Gabriel Boric en esta materia.

"A mí no me gusta este festival de declaraciones tratando de pautear al Presidente sobre cuál debe ser su gabinete, a quién tiene que sacar y quién tiene que poner. Esta suerte de competencia para ver quién se queda con más ministras, ministros y otros cargos, creo que no es buena", acusó Hirsch, quien afirmó que aunque su partido no es parte de algún equipo ministerial, seguirán apoyando al mandatario.

"Nos encantaría estar como a todas y todos, eso es normal, pero es el Presidente el que tiene que tomar la decisión. Nosotros, tal como lo hemos respaldado en esta primera etapa, lo vamos a seguir respaldando en lo que viene después del plebiscito", puntualizó.

En tanto, desde el Partido Comunista indicaron que tras el plebiscito buscarán que se mantenga el compromiso del programa de Gobierno.

"Mi expectativa es que el Gobierno sostenga la determinación de seguir adelante con los compromisos que contrajo en tiempos de campaña y por tanto, llevar adelante un programa que tuvo un respaldo ampliamente mayoritario y que siguen como temas vigentes, presentes y necesarios para elevar la calidad de vida de nuestra gente", advirtió el secretario general de la tienda, Lautaro Carmona.