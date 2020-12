Oposición criticó las salidas en el Gobierno: "En el oficialismo ya nadie para la carrera presidencial"

Desde la oposición criticaron este sábado las salidas de Mario Desbordes del Ministerio de Defensa y de Sebastián Sichel de la presidencia del BancoEstado, dado al poco tiempo que llevaban en sus cargos y asegurando que se debe a sus opciones como candidatos presidenciales.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, indicó que esta es una decisión que deja "aún más solo" al Presidente Sebastián Piñera y que debilita la cartera de Minería, dado que estos cambios de gabinete dejaron a Juan Carlos Jobet como biministro (Minería y Energía).

"El Presidente queda aún más solo con el cambio de Gabinete, no tiene rumbo su Gobierno y ahora tiene menos ministros y se fusiona Minería y Energía cuando el Ministerio de Energía merece atención separada por el éxito del desarrollo de las energías renovables no convencionales, ahí está buena parte de la inversión en Chile en tiempos recientes", puntualizó el ex ministro.

Además, el parlamentario señaló que "en el oficialismo ya nadie para la carrera presidencial, lo más importante sería planificar la vacunación contra el virus y pensar en cómo aportar recursos a la clase media y a las Pymes si la pandemia se agrava, como pareciera, eso es más importante que el cambio de Gabinete".

Poco respaldo al Gobierno

En tanto, el presidente de la DC, Fuad Chahín, lamentó que Desbordes y Sichel abandonaran sus cargos tras pocos meses de trabajo, lo que demuestra -según indicó- un poco respaldo al Gobierno que ellos apoyan.

"Hace menos de cinco meses que asumieron estos cargos, hoy mientras el buque del Gobierno con un 7 por ciento se sigue hundiendo, ellos arrancan para pretender ser candidatos presidenciales", puntualizó el líder de la Democracia Cristiana.

"Entiendo que debe ser incómodo para ellos estar en un Gobierno del 7 por ciento, pero bueno, ellos forman parte del gobierno, respaldaron a este gobierno, lo impulsaron", afirmó el Chahín.

También criticó que "en lugar de rectificar desde dentro para que realmente pueda servir a los intereses del país en el tiempo que le queda, deciden a abandonar el buque en función de una precaución electoral".

Por su parte, el líder del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, indicó que "ambos están en su legítimo derecho, no obstante, nosotros estamos convencidos que Chile necesita un cambio, las distintas alternativas para proyectar el Piñerismo en el Gobierno son más de lo mismo".

"Cuando nuestro país requiere un cambio de dirección, no puede el mismo sector seguir gobernando cuando lo ha hecho tan mal y por eso es imprescindible trabajar por la unidad de las fuerzas progresistas para generar una alternativa que haga posible un Gobierno comprometido con los cambios que los chilenos demandan", afirmó el presidente del PS.

"El Gobierno tiene que ser capaz de continuar con su desafío"

Desde el oficialismo, en tanto, aseguraron que hay que respetar las decisiones de Desbordes y Sichel, y que esta situación no debe ser factor para que el Gobierno sea capaz de continuar con los desafíos.

"No tengo ninguna duda que el Gobierno tiene que ser capaz de continuar con su desafío para para este año 2021, que son muy importantes. Buscar los reemplazos, nadie está, a pesar de que es un privilegio servir al Gobierno, amarrado ni fijo al Gobierno, hay libertad y es parte de la modificación era de la de lo que significa el cambio de nombre, afirmó el nuevo presidente de la UDI, Javier Macaya.

El diputado también aseguró que "no tengo ninguna duda de que el Gobierno tiene muy buenas personas para reemplazar aquellos que hoy y eventualmente en el futuro puedan dejar el Gobierno".