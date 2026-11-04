Timonel DC: La acusación busca sacar a Rabat, pero si renuncia la vamos a hacer igual

El presidente de la DC, Álvaro Ortiz, dijo en El Primer Café que la acusación constitucional anunciada por la oposición busca sacar de su cargo al ministro Fernando Rabat, pero aun si éste renuncia, la ofensiva seguirá adelante.

"Nosotros podemos hacer una acusación constitucional incluso aunque llegara a renunciar el ministro o aunque lo lleguen a sacar: tenemos hasta 60 días para poder presentarla, y la vamos a presentar igual", señaló Ortiz en Cooperativa.

Consultado por el objetivo del libelo, contestó que es, "primero, sacar al ministro, porque no es una persona válida para poder interactuar de aquí en adelante" con el Congreso.

No obstante, reiteró que incluso si el ministro abandona el Gobierno, "la vamos a hacer igual, porque el daño que ha causado es enorme y tenemos la convicción de que esta acusación constitucional va a marcar un precedente (...) Se va a hacer porque las responsabilidades no pueden quedar en el limbo".

"El Gobierno se equivocó y no quiere reconocer el error ni de la boca hacia afuera (...) Si el ministro hubiese tenido un mínimo de decoro, hubiese dado un paso al costado para no generar todo este problema", pero lo cierto es que hasta el momento sólo ha demostrado "mucha arrogancia", acusó el diputado.

"Vamos a apelar a que le haga sentido al oficialismo"

El líder falangista añadió que la AC se fundará en "antecedentes sólidos y fundamentos jurídicos; no solamente sobre el legítimo rechazo ciudadano".

Pese a la minoría opositora en el Congreso, "nosotros no estamos en la tarea de convencer a parlamentarios del oficialismo para que apoyen la acusación constitucional"; simplemente "vamos a apelar a que les haga sentido el objetivo de que en Chile nunca más el Estado pueda reabrir una herida a familias y a niños y niñas que fueron violados y que les jodieron la vida".

"Todo lo que se prometió no se ha cumplido"

En términos más generales, Ortiz planteó que este escándalo delata "una crisis en el liderazgo de José Antonio Kast, y no es un hecho esporádico".

"En estos escasos meses han sido varios los hechos que han ido determinando la desaprobación del Gobierno a niveles verdaderamente históricos. El Presidente ha perdido atributos esenciales que en un momento generó en la gente: empatía, consecuencia y conexión con la ciudadanía... Claramente todos esos atributos ya los perdió"; en parte por culpa de Rabat, pero también por "el impacto del alza de los combustibles, la inflación, el desempleo, etcétera", reflexionó.

"Todo lo que se prometió no se ha cumplido, y eso en política genera -con razón- decepción y rechazo. Hay una acumulación de frustraciones y expectativas incumplidas en mucha gente. (De hecho) ahora cuesta encontrar personas que hayan votado por Kast, cuando después del 14 de diciembre del año pasado todos -con el pecho realmente inflamado- decían haber votado por Kast y (se jactaban) que habían ganado", comentó con sorna.