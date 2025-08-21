Presidente Boric destacó "lindo homenaje" de la CUT a Marcel

El Presidente Gabriel Boric participó este jueves en la conmemoración del 37° aniversario de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), instancia en la que se valoró la gestión del saliente ministro de Hacienda, Mario Marcel.

"Todo lo que ha sucedido en el Gobierno también es parte de la gestión de Mario Marcel. Es difícil ser ministro de Hacienda, equilibrar la economía del país, equilibrar las arcas fiscales y también entregar valores, entregar acciones y dar espacios para que el movimiento sindical y la ciudadanía avance", valoró José Manuel Díaz, representante de la Central.

Desde la perspectiva de la CUT, el economista -que lideró por más de tres años la billetera fiscal- tuvo un rol clave en proyectos clave impulsados durante su administración, como el incremento del salario mínimo y la implementación de la Ley de 40 Horas.

Tras esta intervención, el Presidente Boric destacó el "lindo homenaje" al saliente secretario de Estado, preguntando "¿cuándo se había visto un presidente de la CUT haciéndole un homenaje al ministro de Hacienda?".

"Le escribí inmediatamente a Mario (Marcel) para decirle lo que acaba de pasar acá. Y no me cabe ninguna duda que también está tremendamente contento", enfatizó el jefe de Gobierno.

Pese a los logros mencionados, desde la Central señalaron que la gestión de Marcel también tuvo una "otra cara" en lo que respecta al ajuste fiscal y su impacto en los trabajadores, describiéndolo como un momento de "dulce y agraz".