Renuncia de Ubilla: Oposición duda de "razones personales" y cree que debió salir "hace mucho tiempo"

La oposición expresó sus dudas de que la renuncia del aún subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, hubiera sido por motivos personales y enfatizó que su salida se debió concretar hace "mucho tiempo".

La diputada socialista Maya Fernández consideró en conversación con Cooperativa que la salida de Ubilla, que se concretará el 1 de enero, "es tardía porque después de cuatro informes lapidarios en materia de violación a los derechos humanos y más los antecedentes que hemos conocido hoy a propósito la soda cáustica, creo que él debió haber renunciado hace mucho tiempo".

"Aquí hay responsabilidades políticas", enfatizó la parlamentaria.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo que "es imposible pensar que esta renuncia no sea por el contexto en que se da, que es la peor crisis del estallido social del Gobierno y las renuncias de cargos claves como es el subsecretario del Interior no ocurren por accidentes o por razones personales, son políticas".

"Además, tengo entendido que su relación con el ministro Blumel no era de las más fluidas y, por cierto, Ubilla no era del equipo del actual ministro del Interior", dijo el ex canciller.

La diputada del Partido Comunista Karol Cariola cuestionó que la renuncia fuera "por razones estrictamente personales", según informó esta noche La Moneda.

Puede ser cierto, pero después de tres informes internacionales que indican las graves violaciones a los DDHH en los que claramente tiene responsabilidad el @GobiernodeChile, cuesta creer que el argumento para la renuncia del Subsecretario Rodrigo Ubilla sean motivos personales. — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) December 16, 2019

¿Pasada de cuentas?

El diputado DC Gabriel Silber planteó sus dudas respecto a la renuncia de Ubilla del Gobierno, esto luego de que la salida del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, la UDI perdiera peso en el comité político de La Moneda.

Silber afirmó que "Obviamente la buena fe se presume y uno recoge el comunicado que habla de este alejamiento por razones personales".

"No creemos pensar -añadió- que aquí hay una suerte de pasada de cuentas respecto de la UDI en cuanto al rol de Renovación Nacional o más bien esta suerte de lejanía o de dejar caer al ex ministro Chadwick por parte del Gobierno en el proceso de la acusación constitucional".

"Es un paso necesario que haya un nuevo elenco que se haga cargo de las labores de orden público, pero también -a nuestro juicio- debe ir de la mano respecto a cambios necesarios en la institución de Carabineros", finalizó.

El senador PPD Felipe Harboe sostuvo que "es evidente que hay un desgaste en la relación de Rodrigo Ubilla con los temas de seguridad".

A su juicio, la salida de Ubilla no descomprime la situación que atraviesa el país. "Creo que esta crisis es mucho más profunda y no depende de la presencia de una o dos personas", sostuvo Harboe quien agregó que no se resolverá "hasta que el Presidente no entienda de una vez por toda que de esta crisis social se sale con política social y no con más policías, militares, penas".

En tanto, Aucán Huilcamán, presidente del Consejo de Todas las Tierras, comentó que "queda suficientemente claro que la renuncia del subsecretario Ubilla obedece a su responsabilidad directa e indirecta en las violaciones a los Derechos Humanos, que parten con la situación de Camilo Catrillanca y se han visto agravadas durante los dos últimos meses con la crisis a la que ha sido llevado el Gobierno de Sebastián Piñera".