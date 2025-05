Subsecretario de Pesca: ¿Debe renunciar o resolver el problema que creó?

La situación del subsecretario de Pesca, Julio Salas, parece insostenible luego de que a causa de datos erróneos que entregó a la Comisión Mixta que determina el fraccionamiento de los recursos marinos, esta aprobara una indicación que repartió mal las cuotas entre los sectores artesanal e industrial, un hecho que también tiene en entredicho al ministro de Economía, Nicolás Grau.

Esto puso en riesgo miles de puestos de trabajo luego de que la empresa PacificBlu anunciara que con el porcentaje que se le adjudicó era inviable mantener sus operaciones.

En El Primer Café de Cooperativa hubo coincidencia en que, como dijo la secretaria general de RN, Andrea Balladares, "este es un error gravísimo. Yo he sido subsecretaria y no me imagino protagonizar una situación así. Lo mínimo es que el subsecretario asuma la responsabilidad como cualquier trabajador en el país: debe responder por aquello. Ojalá en el Congreso se pueda revertir y volver a votar con los datos correctos".

Similar fue la postura del senador Sergio Gahona (UDI), quien expuso que "se produjo un error a los que nos tiene acostumbrados este Gobierno, como en la Ley de Presupuesto también. Cometer este tipo de errores es grave. Lo que corresponde es que el subsecretario de Pesca salga de su cargo. Los parlamentarios se basan en cifras que da el Ejecutivo de buena fe, pero cuando se comete un error como este hay que asumir responsabilidades políticas".

Un matiz lo presentó la presidenta del Frente Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, quien planteó que "el subsecretario tiene que resolver el problema antes de renunciar. Es un error gravísimo como varios otros que se han cometido en el Gobierno. Antes de su salida debe arreglar el problema que creó. Pero no le quitemos responsabilidad".

Y para el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, este tema desvía lo esencial: "El error no es el todo. Es importante terminar con la 'Ley Longueira' y favorecer a la pesca artesanal que es la que mejor resuelve las necesidades de los chilenos y también son fuentes de trabajo. El error no invalida la esencia del debate. Espero que pronto tengamos una nueva Ley de Pesca".