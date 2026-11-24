"Estoy muy concentrado en seguir trabajando como ministro de Justicia y Derechos Humanos (...) tengo la convicción más absoluta de haber cumplido con la Constitución y la ley", aseguró Fernando Rabat este martes en medio de las críticas por sus ausencias a la comisión revisora que analiza la acusación constitucional en su contra.

El secretario de Estado, quien delegó su representación formal en el abogado Juan Ignacio Piña, sostuvo nuevamente que sus decisiones se ajustaron al marco jurídico vigente, en una jornada marcada por debates parlamentarios paralelos y la comparecencia de juristas ante la Cámara de Diputadas y Diputado.

La defensa del titular de Justicia coincidió con su participación en la Comisión de Seguridad del Senado, que aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre el proyecto patrocinado por el Ejecutivo que deroga la Ley 19.856, mecanismo legal que faculta la disminución de penas por concepto de conducta sobresaliente en los recintos penitenciarios del país.

"No he asistido a la comisión, puesto que sigo trabajando como ministro de Justicia y Derechos Humanos, y es por eso por lo que me alegro de que hoy, en la Comisión de Seguridad del Senado, se haya aprobado por unanimidad la idea de legislar acerca del proyecto de ley que deroga la ley de rebaja de condenas", destacó Rabat.

En esta línea, el secretario de estado aseguró estar "muy concentrado en seguir trabajando como ministro de Justicia y Derechos Humanos, por lo tanto, lo relevante es que tengo la convicción más absoluta de haber cumplido con la Constitución y la ley".

Cifras históricas y entrega de decretos al Congreso

Como parte de los antecedentes solicitados por la comisión revisora, el Ministerio de Justicia despachó un compendio de 13 carpetas que contienen más de 1.800 decretos, correspondientes tanto a solicitudes de beneficios aprobadas como a requerimientos rechazados por la autoridad.

Desde la cartera precisaron que la aplicación de la normativa ha sido transversal a distintos períodos gubernamentales.

Frente a los cuestionamientos por no asistir a la primera sesión, Fernando Rabat aseguró: "Tengo la convicción más absoluta de haber cumplido con la Constitución y la ley". (FOTO: ATON)

Los registros oficiales indican que desde el 2003 se han concedido más de 41.000 rebajas de condena en Chile, de las cuales 4.655 se otorgaron bajo la administración del expresidente Gabriel Boric.

Visiones jurídicas encontradas ante la comisión revisora

En la ronda de audiencias, el doctor en derecho José Antonio Ramírez formuló reparos al razonamiento con que el secretario de Estado justificó su cambio de postura técnica, afirmando que "el problema no es que tomó esa decisión, sino que la toma señalando que no tiene otra opción".

"Lo dice no solamente en los decretos, lo dice en Sala y lo asume como un acto obligatorio para el Estado, para el Estado de Chile, no para el abogado", cuestionó el experto.

En una vereda opuesta, el abogado constitucionalista Víctor Manuel Avilés afirmó que "lo que se decida en esta acusación constitucional tiene un alcance específico en relación con el ministro, y no va a generar ningún precedente si se acoge o se rechaza, salvo el precedente de que las decisiones, discrecionales o no, que pueda adoptar un ministro aplicando la ley son objeto de acusación constitucional".

En su opinión, "eso va a ser un problema para la gobernabilidad de Chile en el futuro, y hay que tener mucho cuidado con lo anterior".

La comisión revisora convocó a una sesión extraordinaria vespertina con el fin de iniciar el escrutinio exhaustivo de los decretos remitidos antes de emitir su informe no vinculante para la Sala.