Gobierno activó el "Modo Empleo" con mesa interministerial y participación de gobernadores

El Gobierno puso en marcha este viernes la estrategia "Modo Empleo" con una mesa interministerial en La Moneda, a la que fueron convocados ministros y gobernadores regionales.

La instancia busca coordinar medidas para impulsar la creación de puestos de trabajo, entre ellas la priorización de proyectos regionales y locales que contribuyan a dinamizar el mercado laboral.

El Presidente José Antonio Kast, presentó la estrategia durante la mañana mediante un video difundido en sus redes sociales, en el que afirmó que el empleo pasará a ser una prioridad transversal del Gobierno.

"Desde hoy, en todo Chile, activamos el 'Modo Empleo'. Un cambio de switch. El empleo deja de ser tarea de un solo ministerio y pasa a ser la prioridad de todo el país", señaló el Mandatario.

Kast añadió que el plan considera "más coordinación, más trabajo en terreno y más foco donde de verdad se necesita".

La agenda también tendrá entre sus prioridades el impulso al empleo femenino, en momentos en que la tasa de desocupación entre las mujeres alcanza el 10,5%.

El lanzamiento de la estrategia se produjo en medio de un escenario marcado por la preocupación respecto de la situación económica y por una evaluación ciudadana negativa del equipo encargado de las finanzas públicas.

Según la última encuesta Black & White, un 61% de los consultados evaluó con una nota roja la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mientras que un 60% consideró que la economía no mejorará mientras permanezca al frente de esa cartera.

El sondeo también concluyó que el Gobierno atraviesa su peor momento desde que Kast llegó a La Moneda y que, por primera vez en años, la preocupación por la economía superó a la inquietud por la seguridad.