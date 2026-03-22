Gobierno anuncia aceleración de obras en conectividad y recurso hídrico en el Ñuble

Con el objetivo de cerrar brechas en conectividad y recursos hídricos, el Gobierno puso en marcha un plan de aceleración de obras para la Región de Ñuble, tras una reunión entre el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y el delegado presidencial regional, Diego Sepúlveda.

El encuentro permitió identificar proyectos críticos que han sufrido retrasos, especialmente en áreas clave para la agricultura y el consumo humano, como embalses, sistemas de agua potable rural (SSR) y caminos.

"Nos reunimos con el ministro Martín Arrau para avanzar en los principales desafíos de infraestructura de Ñuble. La región requiere decisiones firmes y ejecución oportuna, porque no hay desarrollo sin infraestructura. La seguridad hídrica, los embalses y los caminos rurales son clave para el crecimiento. Aquí no se trata solo de anuncios, sino de soluciones concretas", afirmó el delegado Sepúlveda.

Por su parte, Arrau señaló que la estrategia sigue los lineamientos del Ejecutivo, encabezado por el presidente José Antonio Kast.

"Junto al delegado hemos tenido una provechosa reunión. Tal como nos ha mandatado el Presidente, avanzaremos con urgencia, seriedad y planificación para abordar los déficits históricos de Ñuble, con foco en generar más oportunidades de desarrollo en la región" enfatizó el secretario de Estado.

El plan también considera fortalecer el desarrollo agrícola mediante el aseguramiento de agua para riego y avanzar en soluciones de habitabilidad rural, como electrificación y saneamiento, especialmente en comunas con mayores niveles de rezago.