Gobierno anunció financiamiento para locales afectados por incendio en la Vega Central

El Gobierno llegó este lunes hasta el sector de la Vega Central afectada por el incendio del fin de semana para anunciar apoyos económicos destinados a la reconstrucción de los locales y compra de mercadería.

El siniestro destruyó alrededor de 56 locales, y por ello, las autoridades anunciaron la activación del fondo "MiPyme Segura", que contempla la entrega de hasta 10 millones de pesos por local, dependiendo del daño del inmueble afectado y si cumplen con los requisitos del programa como tener las patentes al día y una antigüedad de dos años.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, detalló que "este es un programa que vamos a ejecutar conjuntamente con Sercotec y que está diseñado precisamente para poder ayudar a locatarios, emprendedores de la Región Metropolitana que sean víctimas de algún tipo de evento de fuerza mayor, como puede ser lo que hemos visto acá, este incendio. Pero también estábamos hablando con el ministro lo que pasó en Maipú; hay muchos locatarios también afectados".

En esa línea, precisó que el fondo tiene como finalidad "colaborar con recursos, hasta 10 millones de pesos por local, para no solamente recuperar el local, sino que también comprar mercadería, maquinaria".

El beneficio considera un presupuesto total de 1.836 millones de pesos y se estima que la inversión para apoyar la emergencia en la Vega Central va desde los 650 a 700 millones de pesos.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, afirmó que "vamos a identificar los requerimientos de inversión que el local requiere, o de abastecimiento de mercaderías para reponerlas. Junto con ellos hacemos el plan de inversión que posteriormente se financia, como ya señalábamos, hasta 10 millones de pesos".

Los trabajos ahora están enfocados en catastrar local por local para definir qué se puede recuperar, qué debe ser reconstruido y cómo acelerar los procesos correspondientes.