Gobierno descartó desescalada del estado de excepción en Biobío y La Araucanía

El subsecretario de Interior, Víctor Ramos, descartó este viernes la posibilidad de iniciar una desescalada del estado de excepción constitucional en las regiones del Biobío y La Araucanía en el corto plazo.

La declaración surge en contraste con las recientes afirmaciones de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, quien sugirió la apertura a reducir la cantidad de efectivos militares en algunas comunas.

Ramos, quien se encontraba de visita en la región del Biobío, enfatizó que, si bien existe un "horizonte ideal" para terminar con la medida, la realidad actual exige cautela.

"Siendo que el horizonte es que esto no ocurra (medidas restrictivas y hechos de violencia), de no tener una muleta con la cual poder estar acelerando la presencia del Estado en sus diferentes expresiones, creemos que todavía estamos a bastante distancia de poder hacer una decisión como esta", explicó la autoridad.

La medida excepcional, descrita por el Subsecretario como una "muleta" para la estabilidad en la macrozona sur, se mantendrá vigente hasta, al menos, el traspaso presidencial en marzo. (FOTO: ATON)

El subsecretario aclaró que la visión de la ministra del Piano "apunta es a un horizonte ideal, en el que tenemos que en algún momento desescalar y poner término al estado de excepción constitucional".

Sin embargo, en el plano concreto, Ramos destacó que "para llegar a ese horizonte, todavía hay un tramo que recorrer".

El actual gobierno tiene previsto conducir el Estado hasta el 11 de marzo. Por lo tanto, cualquier decisión significativa sobre la continuidad o el fin del estado de excepción sería competencia de la siguiente administración.

La medida restrictiva en la macrozona sur, implementada en respuesta a hechos de violencia, se encuentra próxima a cumplir cuatro años de aplicación continua.