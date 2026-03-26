Gobierno dijo que retiró Ley de Seguridad Municipal ante "inquietud" de los alcaldes

Controversia ha generado el retiro de siete reglamentos vinculados a materias de seguridad desde Contraloría por parte de la ministra de la cartera, Trinidad Steinert, entre los que se encuentran la Ley de Seguridad Municipal y la regulación del uso de pistolas taser por parte de inspectores municipales.

Ambas iniciativas fueron impulsadas por y despachadas durante el anterior Gobierno de Gabriel Boric, pero la actual Administración Kast sostiene que su retiro apunta a revisarlas y mejorarlas antes de su implementación.

De hecho, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, señaló que la decisión se tomó tras una reunión sostenida con municipios.

"El día 13 de marzo, nosotros sostuvimos una cita con las tres asociaciones de municipalidades del país. En esa oportunidad, se nos dieron a conocer una serie de inquietudes precisamente vinculadas al reglamento y también a la propia seguridad de los funcionarios que van a ejercer funciones de seguridad", sostuvo.

"Dada esa situación, y concordado con ellos, se implementó una mesa que comienza la próxima semana precisamente para trabajar estas singularidades que tiene este reglamento. Es importante que todos tengan la tranquilidad de que vamos a trabajar en ello de manera coordinada con las municipalidades y que, precisamente, esto es con la idea de no alterar los tiempos para que este reglamento vuelva a ser reingresado", aseguró Quintana.

Otros reglamentos que fueron retirados corresponden a uno que regula el sistema de identificación balística y otro que norma la seguridad privada en espacios como malls y estadios.

"Es algo decepcionante", dice alcalde de Estación Central

Sin embargo, desde el mundo alcaldicio hay preocupación. El jefe comunal de Estación Central, Felipe Muñoz, calificó como "una muy mala noticia" la decisión del Ejecutivo, "teniendo en cuenta que la discusión de esta ley duró aproximadamente dos años, pese a que era sumamente urgente".

"Este mismo alcalde aparece por lo menos una vez al mes en televisión dando cuenta de algún tipo de agresión a nuestros inspectores, ya sea porque los atropellaron, porque les lanzaron aceite hirviendo, y últimamente porque les lanzaron un cilindro de gas", manifestó.

"Yo invito a la ministra (Steinert) que pueda conversar precisamente con este alcalde (y) con otros alcaldes. Lamentablemente, cuando sucedió lo de nuestro inspector, no recibimos el llamado de ella, principalmente para poder explicarle la urgencia de poder contar hoy día con el reglamento de esta ley que ponga en ejecución mayores sanciones para personas que cometan este tipo de delitos. Así que, verdaderamente, es algo decepcionante", fustigó Muñoz.