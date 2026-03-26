Gobierno informó de 14 detenidos en marchas estudiantiles

El Gobierno hizo un balance tras las manifestaciones estudiantiles que se registraron esta jornada en rechazo a la posible reducción de beneficios educacionales que evalúa la Administración Kast, y contabilizó 14 detenidos.

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, informó que 3.500 personas participaron y que, entre los aprehendidos, "hay tres extranjeros. Todos están involucrados en agresiones a Carabineros".

"En particular, nos sorprende y nos preocupa el caso de un menor de 13 años que estaba manipulando fuegos artificiales, y ustedes saben el peligro que eso conlleva. Volvemos a reiterar, de manera enérgica, que vamos a enfrentar hechos de violencia, sobre todo los que puedan estar afectando a las Fuerzas de Orden y Seguridad", enfatizó.

"Nosotros respetamos y entendemos el derecho a la movilización, pero ese derecho también tiene que ir siempre de la mano del respeto irrestricto a una sana convivencia, al respeto a las personas y también a los bienes públicos y privados", emplazó Codina.

El delegado reiteró que Carabineros "reciben todo el respaldo" del Ejecutivo y que, por ello, "desde el ministerio respectivo se van a presentar las querellas" contra todos los detenidos.

Dos carabineros con lesiones leves, según Pavez

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, agregó que "la ciudad de Santiago sostuvo bien esta movilización; funcionaron los servicios" y que han "tenido durante toda la semana una serie de reuniones para coordinar distintos ámbitos del normal funcionamiento" de la capital.

"Hemos estado en permanente contacto con la ministra de Seguridad (Trinidad Steinert), quien se encuentra fuera de Santiago, y lo mismo con el subsecretario (Andrés Jouannet). Nos vamos a volver a reunir mañana temprano para poder seguir las coordinaciones y asegurar que todas las personas puedan llevar adelante sus actividades con total tranquilidad", dijo el UDI.

Asimismo, Pavez comunicó que "hay dos carabineros con lesiones leves".

Por último, consultado sobre futuras convocatorias a movilizaciones -como el Día del Joven Combatiente el 29 de marzo-, el subsecretario del Interior aseguró que "el trabajo del Gobierno es permanente. No está asociado a días especiales, tal cual como lo señaló el delegado presidencial metropolitano. Hemos tenido toda esta semana, y las vamos a seguir teniendo, coordinaciones permanentes con el subsecretario de Seguridad, Carabineros, PDI y Metro de Santiago".