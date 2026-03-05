Economistas critican déficit fiscal: "Desvío enorme de la meta sin tener una crisis de por medio"

El reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) encendió las alarmas en el mundo económico luego de que se confirmara que el balance estructural del país cerró en -3,6% del PIB, situándose lejos de la meta establecida por el Gobierno.



El organismo atribuyó el desajuste a errores sistemáticos en las proyecciones de ingresos y a un gasto público superior al previsto, lo que derivó en un extenso debate por parte de los economistas invitados este jueves al Primer Café de Cooperativa.

La economista Soledad Hormazábal, investigadora de Horizontal, advirtió que la situación es "preocupante" debido a que "el desvío es enorme dado un contexto en el que no han habido crisis que lo justifiquen".

"No es una situación que se haya normalizado y parte del problema ha sido la sobreestimación de los ingresos. El CFA lo advirtió en 2024 y lo volvió a reiterar en 2025 y no hubo una corrección, no había razón para creer que podían mantenerse más altos. Estamos en una situación de un desvío enorme de la meta sin tener ni una crisis de por medio: el desafío es mayor de replantear el gasto, hay que racionalizarlo", argumentó la experta.

En la misma línea, la economista senior de Libertad y Desarrollo Macarena García, planteó que "uno debería esperar que si el Gobierno (actual) va viendo que se le van cayendo los ingresos estructurales, por lo menos el gasto no debería aumentar, sino que tratar incluso de reducirlo de alguna forma".

"Lo que veo es que, desde el 2023 en adelante, prácticamente en todos los informes de finanzas públicas hay corrección a la baja de los ingresos estructurales. ¿Cuál es el impacto para adelante? Para el 2026, es que probablemente vamos a tener un déficit mucho más alto que lo esperado porque los ingresos no van a ser, y una deuda que de nuevo va a tener que seguir creciendo", cuestionó.

"La situación fiscal era crónica de una muerte anunciada"

El economista Jaime Ruiz-Tagle, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, sostuvo que el déficit fiscal "es crónica de una muerte anunciada: siempre supimos que la situación era más compleja de lo que decía el Gobierno".

"El desafío grande que hay para la Administración que viene (de José Antonio Kast) es cómo corregir y visualizar qué es lo que puede ocurrir realmente en este año y en los próximos respecto a la recaudación. Habíamos tenido toda una discusión durante la campaña de cómo preocuparnos de los gastos, pero ahora tenemos otro problema: preocuparnos de la recaudación", enfatizó el especialista.

Finalmente, el economista Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, señaló que el país "hace rato que viene gastando más de lo que entra en ingresos. Es una situación que se arrastra desde el año 2013, en que todos los años Chile ha incurrido en un déficit a pesar de no tener la crisis del 2019 y después la pandemia, pero en todos los otros años hemos tenido un déficit fiscal producto de que gastamos más de lo que le ingresa al fisco".

No obstante, el consultor independiente apuntó que el problema "no es solo por el lado del gasto, también tiene que haber una discusión sobre qué pasa con los ingresos. Si nosotros nos queremos hacer cargo de los problemas sociales y queremos salas cunas universales, PGU, mejorar las pensiones y eliminar las listas de espera, todo eso requiere al final más gasto. Y más gasto requiere mayores ingresos".

Grau: Hubo un déficit mayor que el esperado

En conversación con T13, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, planteó que el informe del CFA "más allá de los adjetivos, es más o menos lo que conocemos. Hubo un déficit mayor que el que se esperaba, ese déficit está dado no porque se gastó más... Lo que ocurrió es que hubo ingresos muy por debajo de lo que se estimó".

No obstante, el jefe de la billetera fiscal aseguró que "en los datos es indiscutible que el país está mejor en materia económica. Incluso en lo fiscal, cuando uno compara el punto de partida que tuvimos y en lo que terminamos, la situación es mejor", pero también advirtió: "La situación del país en términos fiscales es de un estrés fiscal".

Por su parte, el exsubsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía, Alejandro Weber, coincidió con lo planteado por el CFA: "Estrechez, crisis o emergencia fiscal. Podemos ponerle cualquier nombre, pero los datos son indesmendibles y el CFA ha sido consistente y muy claro en plantear las alertas", aseveró.

"El Gobierno sistemáticamente sobreestimó los ingresos fiscales, lo que hizo que comprometiéramos gastos más allá de lo razonable en forma permanente, lo que profundizó el déficit, casi triplicando el déficit estructural de los gobiernos anteriores, con 3,6 puntos el 2025 y 2,7 inicial para el 2026", agregó el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián.

Semana de cifras clave

La economía chilena entró en una semana de definiciones y entrega de cifras clave. Tras conocerse que el desempleo se ubicó en un 8,3% en el trimestre noviembre-enero, el mercado centra ahora su atención en los próximos reportes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Banco Central, que cerrarán el balance de la actual Administración.

Para este viernes se esperan los datos de inflación correspondientes a febrero, luego de que enero sorprendiera con un IPC acumulado de 2,8%. Asimismo, el próximo 18 de marzo se publicará la cifra oficial de variación del Producto Interno Bruto (PIB) de 2025, que según datos preliminares de los Imacec, habría cerrado con una contracción del -0,2%.