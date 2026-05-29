Gobierno removió al director nacional de Senadis

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó este viernes que, "en uso de sus facultades y dado el carácter de exclusiva confianza de los cargos", solicitó la renuncia formal al director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Pedro Goic.

Junto con el anuncio de su remoción, la cartera liderada por la ministra María Jesús Wulf expresó "su agradecimiento al compromiso" mostrado por la exautoridad durante el ejercicio de sus funciones en el cargo.

Médico veterinario de profesión, Goic era el director de Senadis desde octubre de 2025, tras ser nombrado por el entonces Presidente Gabriel Boric (2022-2026) mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

En su reemplazo, la jefatura del servicio será asumida en calidad de subrogante por Gabriela Villanueva, quien hasta la fecha se desempeñaba como la directora regional de Senadis en la Región de Atacama.

De acuerdo con lo detallado por el ministerio, Villanueva se mantendrá a la cabeza de la institución de forma interina mientras se concreta el proceso definitivo de selección para proveer el nuevo cargo de director nacional a través de ADP.

Finalmente, Desarrollo Social reafirmó su "convicción de trabajar por las urgencias sociales y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, entre ellas, las personas en situación de discapacidad, que necesitan cada día seguir avanzando en la construcción de espacios y condiciones que permitan su inserción social".