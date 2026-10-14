Gobierno responde a críticas de Sichel: "La vocería en la emergencia ha sido permanente"
El alcalde de Ñuñoa acusó descoordinación y falta de claridad en la comunicación de riesgo del Ejecutivo durante las lluvias que afectaron el martes a la capital.
"Cuando se requiere la respuesta a nivel regional, ahí están los delegados presidenciales y, para lo demás, están las autoridades de Interior", dijo el subsecretario Máximo Pavez.
"Cada vez que hay un evento (climatológico), en (la sede de) Senapred está el subsecretario del Interior o el ministro del Interior (Claudio Alvarado); o ambos con la directora de Senapred (Alicia Cebrián)", recordó Pavez.