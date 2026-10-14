Gobierno responde a críticas de Sichel: "La vocería en la emergencia ha sido permanente"

El Gobierno respondió a las críticas de alcaldes que reprocharon una falta de coordinación respecto a la comunicación y gestión de crisis durante la lluvia que el martes afectó a la Región Metropolitana, y sostuvo que, durante el fenómeno, "las vocerías (del Ejecutivo) han sido permanentes".

Una de las quejas más severas provinieron del jefe comunal de Ñuñoa, Sebastián Sichel, que analogó la comunicación de crisis de La Moneda a "una cazuela sin carne" y denunció falta de claridad a la hora de requerir ayuda a las autoridades del Gobierno central.

Ante ello, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, contestó: "Nosotros hemos tenido las vocerías permanentes. Cada vez que hay un evento (climatológico), en (la sede de) Senapred está el subsecretario del Interior o el ministro del Interior (Claudio Alvarado); o ambos con la directora de Senapred (Alicia Cebrián)".

"La primera respuesta (ante una emergencia) es el municipio, por lo tanto valoramos que todos los de la Región Metropolitana que estaban con alerta roja (por remoción en masa) en la precordillera hayan hecho su Cogrid", agregó.

"(Además), la vocería en la emergencia ha sido permanente. Cuando se requiere la respuesta en el nivel regional, ahí están los delegados presidenciales y, para lo demás, están las autoridades del Ministerio del Interior", explicó Pavez.