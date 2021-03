Intendente Guevara: "Esto tiene que ver con la violencia, no con Baquedano"

El intendente Felipe Guevara justificó la opción de que el monumento al general Baquedano se mantenga en el mismo lugar, afirmando que el foco debe estar puesto en los vándalos

"Las razones que tuvo el país para instalar en ese lugar y homenajear al general Baquedano y a sus hombres no han variado en nada. Esto tiene que ver con la violencia, no con Baquedano. No importa qué monumento hubiese en ese lugar, seguramente estos vándalos, estos delincuentes lo dañarían igual", señaló el intendente.

"Eliminar un lugar de celebración porque las personas para celebrar se van a reunir de todas maneras en algún lugar. Aquí lo que hay que aislar es la violencia", añadió.

El ejército ha hecho reiteradas solicitudes para sacar el monumento del general Baquedano en el centro de las manifestaciones, pero ha generado polémica debido a las declaraciones que hizo la institución el fin de semana cuando tachó de "cobardes desadaptados" y de "antichilenos" a quienes prendieron fuego a la estatua.

"O ESPERAMOS A QUE LO DERRIBEN O BUSCAMOS UNA ALTERNATIVA INTERMEDIA"

El ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos, el abogado experto en patrimonio Oscar Acuña, señaló que urge tomar una decisión respecto a la situación del monumento.

"Evidentemente, sacar a Baquedano de su lugar es como una derrota, pero por el otro lado, también tenemos que el monumento, que es una obra que hizo Virginio Arias y es una obra de arte, está sometido a un estrés todos los viernes -y ahora incluso con más frecuencia- cuyo objetivo es derribarlo, entonces ¿Qué hacemos?", cuestionó Acuña.

"¿Esperamos a que Baquedano se baje del caballo con diamantes azulados y se vaya de la zona? ¿O esperamos a que lo derriben, que va a ser la imagen más impactante? ¿O buscamos a lo mejor una alternativa intermedia? La condición actual del monumento hace necesario tomar decisiones, agregó.

A las 15:00 de hoy y de manera privada y telemática se reunirán los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales para evaluar los daños en la escultura al general Baquedano.