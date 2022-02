Jackson redobla críticas por extensión del IFE Laboral: Fue un anuncio a destiempo

El futuro ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, redobló las críticas a la administración saliente por la extensión del IFE Laboral hasta junio, calificándolo como un "anuncio a destiempo".

Durante la mañana de este miércoles, el parlamentario se sumó a los cuestionamientos de Mario Marcel, indicando que "el gobierno en general ha tenido una actitud constructiva, de entregar información, por eso nos llamó la atención este -en específico- anuncio, que se hace fuera del marco de lo que veníamos teniendo en todos los otros traspasos, que estaban siendo buenos traspasos".

"Yo no tengo nada que quejarme del traspaso que hemos tenido con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, lo dije afuera de la reunión y funcionó bien", sostuvo.

Jackson recalcó que "en este caso hubo un anuncio que fue a destiempo y que yo creo y espero que en lo sucesivo no vuelva a ocurrir".

Cuestionamientos desde el Congreso

El senador Rabindranath Quinteros (PS) sostuvo que "la verdad no me ha gustado la última actitud del Gobierno de turno, porque tanto que se pregona el hecho de que va a hacer un traspaso republicano, y bajo cuerdas se trata de hacer zancadillas, se tratan de dejar amarradas cosas que no le corresponde".

"Está bien que quieran gobernar hasta el último día, después de que dejaron de gobernar durante bastante tiempo", dijo.

Por su parte, el diputado Marcelo Díaz (Unir) pidió que el Ejecutivo "se dedique a la transición, a preparar las cosas, a cerrar los temas más que abrir nuevos, y sobre todo, que no gaste los recursos que no va a tocar. Es un principio sano de responsabilidad democrática y de conducta republicana".

Piñera: Vamos a gobernar hasta el 11 de marzo

Al ser consultado sobre este tema, el Presidente Sebastián Piñera aseveró que "si nos acusan de que queremos gobernar hasta el 11 de marzo, me declaro culpable. Sí, vamos a gobernar hasta el 11 de marzo".

"Me sorprende esta reacción del gobierno entrante por muchas razones (...) ¿qué quieren? ¿Qué dejemos de fomentar el empleo? ¿Qué dejemos de proteger a las madres y a los niños? Lo hemos hecho de forma muy responsable", recalcó el Mandatario.

"Los recursos para estos programas están contemplados en la Ley de Presupuesto y la Ley de Presupuesto es la ley de la nación, para todos los chilenos. Va desde el 1 de enero al 31 de diciembre, no comienza el 11 de marzo", puntualizó.