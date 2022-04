"Lo deja en muy mal pie": Oposición criticó al Gobierno tras renuncia de coordinador de Asuntos Indígenas

El diputado RN Jorge Rathgeb criticó este sábado al Gobierno tras la renuncia de Salvador Millaleo al cargo de coordinador político y estratégico en Asuntos Indígenas, asegurando que esta salida deja "en muy mal pie" el futuro de la administración liderada por el Presidente Gabriel Boric.

Según informó La Tercera, la salida Millaleo de este puesto en el Ministerio del Interior se debió a diferencias con el equipo de la líder de Gabinete, Izkia Siches, por la manera en que se está abordando el conflicto en La Araucanía y en especial tras el fallido viaje de la ministra a Temucuicui.

Esta visita a la Macrozona sur en marzo, que quedó marcada por el recibimiento a punta de balazos al aire que tuvo Siches al intentar entrar a la comunidad mapuche, generó un distanciamiento aún mayor entre la líder de Interior y el ex consejero Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dado que este último -afirmó el medio antes citado- no estaba de acuerdo con el viaje.

Ante esto, el diputado Rathgeb cuestionó al Ejecutivo y aseguró que este tipo de situaciones demuestra que "claramente no estaban preparados para gobernar y las personas que aparecían más preparadas, justamente son las que hoy están renunciando".

En esta línea, el parlamentario de oposición indicó que las salidas son porque estas personas "no han sido escuchadas en las indicaciones y en las sugerencias que han hecho", como en el caso -aseguró- del abogado Millaleo: "asesoró adecuadamente a la ministra del Interior y ella hizo caso omiso a las advertencias que se estaban realizando", lamentó.

Finalmente, el representante RN en la Cámara Baja advirtió que esta renuncia "deja en muy mal pie el futuro de lo que significa el desempeño del actual Gobierno".

PRESIDENTE BORIC ADELANTÓ QUE TIENE "UNA CONVERSACIÓN PENDIENTE" CON MILLALEO

Por su parte, el Presidente Boric reaccionó este sábado a esta salida, asegurando que tiene "la mejor opinión de Salvador Millaleo" y que, en su opinión, "ha hecho una contribución importantísima desde la campaña hasta ahora".

"Le manifiesto todos mis respetos y no me cabe ninguna duda que vamos a seguir trabajando juntos en diferentes frentes", aseguró el Mandatario, quien también adelantó que tiene "una conversación pendiente" con el ahora ex coordinador político y estratégico en Asuntos Indígenas.

En cuanto a medidas por los hechos de violencia en la Macrozona sur, Boric señaló que "el orden público es una derivada, gravísima, de un problema político y cultural mucho más profundo. Por lo tanto, pretender que se va a solucionar con un Estado de Excepción, creemos que no es el camino".

"Evidentemente uno no puede descartar las herramientas constitucionales y estamos permanentemente evaluando", puntualizó el Presidente, quien finalmente recalcó que "estamos no reaccionando, sino trabajando con anterioridad para tratar de fortalecer la seguridad y abordar el problema de fondo".

"EL GOBIERNO NO HA TENIDO UN PLAN DE DIÁLOGO"

Las críticas al Ejecutivo también fueron realizadas por parte del gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, quien acusó que, aunque se "ha intentado declarativamente hacer diálogo", las autoridades aún "no ha tenido un plan de diálogo" y la renuncia de Millaleo no ayuda en aclarar el panorama en esta materia.

"La salida de Salvador Millaleo, que era el encargado de construir este plan, a mí lo que me dice es que no han logrado ponerse de acuerdo en el seno del equipo que estaba generando este diálogo en un camino adecuado, esa es mi lectura", puntualizó Díaz este sábado al Diario de Cooperativa.