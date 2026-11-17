La reunión entre la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el CEO de OpenAI, Sam Altman, que se concretó este lunes en San Francisco (Estados Unidos), puso fin a varios meses de acertamientos entre el Gobierno y la compañía dueña de ChatGPT.

El encuentro concretó la firma de un memorándum de entendimiento con la empresa para que el Estado de Chile adopte el uso de inteligencia artificial (AI) de manera segura y responsable, destinado a explorar el uso de inteligencia artificial en la administración pública, capacitar funcionarios y apoyar emprendimientos tecnológicos.

La firma generó inmediatamente un debate político. Desde el Frente Amplio cuestionaron los alcances del documento y las garantías para proteger la información de los ciudadanos, mientras desde el oficialismo destacaron el acuerdo.

Asimismo, el hito coincidió con un momento complejo para Lincolao, cuya cartera enfrenta una crisis interna por sus diferencias con la subsecretaria, Carolina Rossi, conflicto que motivó la intervención de La Moneda y llevó al vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, a plantear que la cartera "no ha funcionado como esperábamos".

Acercamientos previos a la firma del documento

El acuerdo con la compañía cuenta con antecedentes y se remonta a gestiones oficiales realizadas este año, como también a contactos profesionales que Lincolao desarrolló en Estados Unidos antes de integrarse el gabinete.

De acuerdo con La Tercera, la actual ministra de Ciencia desarrolló una trayectoria empresarial en el país norteamericano en la que cofundo Phone2Action, en el año 2012, empresa dedicada a desarrollar herramientas digitales para participación ciudadana y asuntos gubernamentales.

Dicha compañía adquirió en noviembre de 2020 GovPredit, startup que participó en Y Combinator en 2014, cuando Sam Altman (el CEO de OpenAI) presidía la aceleradora tecnológica. Este antecedente constituye un vinculo empresarial, sin embargo, indirecto y tampoco acredita que Lincolao y Altman se conocieran o mantuvieran una relación comercial.

Más tarde, BuildWithin, otra compañía cofundada por Lincolao, patrocinó en mayo de 2024 una actividad del Economic Club of Washington con Garry Tan, entonces presidente de Y Combinator. En una publicación de LinkedIn, la actual ministra manifestó su admiración por la aceleradora, aunque aclaró que sus empresas no habían participado en sus programas.

Los contactos con OpenAI son más recientes. En mayo de 2025, BuildWithin figuró entre las organizadoras del encuentro AI for Good Innovation Summit, en Washington, cuyo programa incluía al jefe de ventas gubernamentales de OpenAI, Felipe Millón. Lincolao también dio cuenta de su participación en la actividad.

En octubre de ese mismo año, Philip Minardi, cofundador de BuildWithin, y Mattie Zazueta, de OpenAI, aparecieron entre los copresidentes del comité Workforce of the Future, impulsado por Bay Area Council. Posterior a ello, en febrero de este año, Lincolao fue anunciada como moderadora de un panel tecnológico en Washington que contemplaba la participación de Millón, quien sería el puente entre la ministra y la compañía.

En cuanto a gestiones oficiales, el primer encuentro institucional entre Lincolao y OpenAI ocurrió el 6 de mayo de este año, en una gira por Sillicon Valley, junto al canciller Francisco Pérez Mackenna. Entre los participantes figuraron representantes de Cancillería y ejecutivos de OpenAI, incluidos Bruno Leicki y Claudia Fischer. Altman no aparece nombrado entre los asistentes.

En abril, la cartera lanzó Stack Público, iniciativa de formación en inteligencia artificial para funcionarios del Estado, en la que participó OpenAI junto a otras compañías tecnológicas. En esta oportunidad, Felipe Millón fue el representante y contacto entre la empresa y Lincolao.

De acuerdo con el Ministerio, las conversaciones con OpenAI se profundizaron en septiembre, durante un viaje oficial de Lincolao a Washington, en el que participó una delegación de parlamentarios. En esta ocasión, se reunió con Millón en las oficinas de la compañía el 23 de septiembre.

La ministra Lincolao, en entrevista con el Diario Financiero en octubre, adelantó que la cartera estaba pronta a cerrar un acuerdo con OpenAI. El 28 de ese mes, Millón participó de Enade y agradeció públicamente a la secretaria de Estado por su recepción durante la visita.

El Ministerio de Ciencia aseguró que la ministra conoció personalmente a Altman este lunes, durante la firma del memorándum. Asimismo, agregó que no supieron hasta el domingo que iba a ser él mismo quien estaría presente en la reunión, y no algún representante.

Cuestionamientos y firma en medio de demanda presentada por California contra OpenAI

El anunció provocó diversas reacciones. Desde la oposición, la presidenta del Frente Amplio, diputada Gael Yeomans, cuestionó que el acuerdo se firmada sin suficientes claridades sobre la protección de datos personales; mientras, el senador Diego Ibáñez solicitó conocer sus alcances.

Asimismo, la exsubsecretaria Carolina Gainza relacionó la firma con las modificaciones impulsadas por el Gobierno a la regulación de inteligencia artificial y con la propuesta de postergar la entrada en vigencia de la nueva ley de protección de datos.

Desde la cartera, han apuntando que el acuerdo fue visado por Cancillería, que su etapa inicial no tiene costos para el Estado y que no contempla transferencia de datos sensibles de la ciudadanía. Sin embargo, el texto íntegro no ha sido puesto a disposición, por lo que aún no se conocen completamente sus cláusulas.

En paralelo, la firma del documento coincidió con una demanda presentada el lunes por el estado de California contra OpenAI. De acuerdo a Financial Times, la acción judicial se relaciona con más de 80 incidentes de pérdida de control de agentes de IA durante pruebas, incluidos episodios que habrían afectado plataformas externas como Huggin Face.

La compañía rechazó las imputaciones y sostuvo que ha trabajado para investigar y corregir estos problemas de seguridad. Estas acusaciones forman parte de un litigio y no constituyen hechos judicialmente establecidos.

En contraste a las críticas, el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, destacó en Cooperativa la firma del documento, mientras los senadores Rojo Edwards (independiente) y Javier Macaya (UDI) se sumaron a la valoración y lo ven como una oportunidad para modernizar el Estado y ampliar las capacidades tecnológicas del país.