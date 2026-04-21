Mara Sedini rechazó "interpretaciones de mala fe" sobre frases de Lincolao y Duco

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, catalogó de "interpretaciones de mala fe" los cuestionamientos a las polémicas frases que, en diferentes instancias, expresaron durante los últimos días las ministras de Ciencia y Deportes, Ximena Lincolao y Natalia Duco.

La primera afirmó en Radio Infinita que uno de los "mayores regalos" que pudo haber tenido en su vida "fue haber sido pobre", en una intervención en la que hablaba sobre su paso por EE.UU., donde afirmó haber cumplido "el sueño americano" con "mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo".

En esa línea, agradeció el haber pasado por la pobreza, ya que en esa situación "estaba despojada de todas las conexiones que me podían hacer más fácil el camino. No las tenía, y al llegar a Estados Unidos también, de esa manera, como que todas las herramientas de sobrevivencia salieron de todas partes", explicó.

En tanto, durante el lanzamiento del torneo de para tenis de mesa ITTF World Para Future Santiago 2026, Duco afirmó que "la prioridad número uno" de su Ministerio será "entregarle ropa linda a los deportistas".

En este contexto, Sedini fue consultada por la prensa sobre ambas frases y respondió: "Siempre supimos que uno de los grandes problemas de la instalación (de Gobierno) era tener que enfrentarnos a diversas interpretaciones de mala fe de cada cosa que dijera un ministro o autoridad de esta Administración".

"La verdad, es que no tenemos tiempo para eso. Estamos trabajando contra el crimen organizado, la (in)seguridad y la migración irregular (...). Nuestro objetivo es preocuparnos de las urgencias de los chilenos y no de debates ni peleas chicas", indicó.

La polémica vuelve a poner en la palestra el desempeño que ha tenido el área de las comunicaciones en el Gobierno de José Antonio Kast.