Senadora Camila Flores denunció a su exmarido Percy Marín tras ser víctima de pornovenganza

La polémica entre la senadora Camila Flores (RN) y su exesposo Percy Marín alcanzó un nuevo grado esta jornada, luego que la primera lo denunciara por "coludirse con otras personas para difundir fotos privadas" suyas.

La controversia comenzó a inicios de 2026, cuando se confirmó el quiebre matrimonial entre ambos tras una relación de 17 años; pero obtuvo mayor impacto público cuando, meses después, en redes sociales, se difundió una demanda que el exconsejero regional de Valparaíso interpuso contra la parlamentaria por "divorcio culposo".

En el documento, Marín acusó ser "víctima de maltratos y de un evidente abuso de poder" por parte de Flores, que -recientemente llegada al Senado- "usó su cargo" para "expulsarlo de su hogar en la madrugada del 15 de diciembre"; episodio que involucró escoltas de Carabineros.

El excandidato a diputado también denunció que la senadora lo mantuvo alejado de la hija que mantienen en común por 40 días y que la relación se deterioró tras su frustrado empeño electoral. Por todo ello, pidió una indemnización de casi 300 millones de pesos.

Desde el entorno de Flores calificaron las acusaciones de Marín como "falsas" y constitutivas de una "calumnia grave", mientras que la propia parlamentaria rompió el silencio en redes sociales el 24 de mayo, comunicando que la Justicia "resolvió decretar la prohibición de divulgación de antecedentes, datos e información (de la denuncia)", además de encargar la investigación de la filtración.

"Nadie tiene derecho a destruir a una mujer solo por despecho", aseveró la militante RN



En este contexto, la senadora posteó hoy en X una sorpresiva acusación contra Percy: "Coludido con otras personas, ha difundido fotos privadas mías obtenidas de manera ilegal".

"Los hechos los he denunciado a la Justicia y espero que se investiguen con el extremo rigor con el que yo misma he sido investigada", dijo la senadora en alusión a la bullada causa por fraude al Fisco que enfrenta debido a irregularidades que, según el Ministerio Público, cometió mientras ejercía como diputada.

"Es increíble lo que el despecho y la falta de entendimiento pueden provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra y que la relación se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro. Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera, todas las veces que quiera", enfatizó la senadora en el video.

Sobre el episodio de diciembre, Flores entregó su versión: "Yo me separé y le pedí a mi exmarido que abandonara la casa; no tenía ninguna relación con él. De hecho, la Justicia había decretado una orden de alejamiento por VIF, que él ejerció sobre mi persona y que el mismo 15 de diciembre presenté, día en el que tuvo que abandonar por la fuerza nuestro hogar común, porque él se negaba a irse", sostuvo.

"¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que, cuando una mujer no quiere estar con él, (no se debe) destruir a esa persona por venganza o denostarla por no estar (viviendo) en pareja? (...). Por despecho, por odio y por violencia este señor busca manchar mi imagen y hacerme todo el daño que pueda. Eso no podemos tolerarlo como sociedad, ni conmigo ni con ninguna mujer. Nadie tiene derecho a destruir a una mujer solo por despecho", reiteró.

"Además, en este caso, hay una niña pequeña, mi hija, a la que también se le está dañando y exponiendo (...). No es posible aceptar que esto pase en nuestro país; no es posible que yo no pueda rehacer mi vida y que él se crea con derecho a destruirla a su antojo e impunemente (...). Espero que la Justicia actúe y nos proteja de estos actos brutales y criminales", cerró la senadora Flores.

Exministra Orellana repudió el hecho: "Difundir imágenes íntimas sin consentimiento es un delito"

A través de su cuenta de X, la exministra de la Mujer Antonia Orellana repudió lo sucedido y recordó que "la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito".

"(Es) repudiable lo que se denuncia. Senadora, la difusión no consentida de imágenes íntimas es un delito, de acuerdo a la Ley 21.675 o Ley Integral. Miles de mujeres lo sufren; ocupemos la ley y detengamos en forma amplia esta nueva manifestación de la violencia", llamó.