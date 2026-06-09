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Sobrevivir a ser tragado vivo por una ballena en el tráiler de "Whalefall"

Publicado: | Fuente: 20th Century Studios LA
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20th Century Studios e Imagine Entertainment presentaron este martes el primer tráiler de "Whalefall" ("La Caída de la Ballena"), película que nos presentará una historia de supervivencia extrema. Dirigida por Brian Duffield, sigue a "Jay Gardiner" (Austin Abrams), un joven buzo que se sumerge en la costa central de California en busca de los restos de su padre (Josh Brolin), donde se ve obligado a iniciar una carrera contra el tiempo para sobrevivir luego de ser tragado vivo por una ballena. Se estrenará en cines el próximo 15 de octubre.

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