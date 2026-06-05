Un grave incidente, aunque sin heridos, se registró el jueves 4 de junio en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, cuando una tradición aeronáutica terminó dañando un avión Airbus A350-941 de la aerolínea española Iberia.

Como era el primer vuelo hacia Madrid de la gigante aeronave de construcción europea desde ese terminal ecuatoriano, se dispuso que fuera despedido con chorros de agua, pero uno de los camiones de bomberos no estaba a la distancia adecuada y su manguera telescópica chocó con el winglet del ala izquierda.

El hecho obligó a desembarcar a los pasajeros y suspender el vuelo, para buscar opciones de traslado en otros servicios, mientras que Iberia somete a reparaciones a su Airbus matrícula EC-NXD.

LEER ARTICULO COMPLETO