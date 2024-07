Ministra Jara cuestionó manifestaciones del PC por Jadue en Centro de Justicia

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), cuestionó este lunes las manifestaciones realizadas en el Centro de Justicia por adherentes y militantes de su partido en apoyo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva como imputado del caso Farmacias Populares.

Tras su participación en el tradicional comité político, la secretaria de Estado abordó la situación del jefe comunal, que esta jornada enfrenta la revisión de sus medidas cautelares, asegurando que "confía en la justicia chilena".

"Creo que es un poder independiente que forma parte del Estado de Derecho y quien está siendo formalizado en cualquier circunstancia tendrá siempre derecho para ejercer su defensa. Esperamos que esto se resuelva con prontitud, dado que son situaciones que no tienen para qué prolongarse en el tiempo", analizó Jara.

Asimismo, afirmó que en su opinión "hay muchas cosas que se pudieron hacer de forma distinta y creo que hoy día lo que nos toca esperar es que la justicia haga su trabajo con prontitud".

"Por ejemplo, a mí, en lo personal -por cierto, hoy día estoy en un cargo de gobierno y no lo hago porque no tengo la capacidad de hacer cosas distintas- no me gusta cuando se van a hacer expresiones públicas afuera de la Fiscalía", cuestionó la titular de Trabajo.

"Me parece que es importante que cada institución pueda hacer su trabajo con calma dentro de un Estado de Derecho", cerró la ministra.