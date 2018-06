Sebastián Piñera: "Negar la sal y el agua es un mal camino para Chile"

El Presidente Sebastián Piñera reiteró sus críticas a la oposición, aunque distinguió entre quienes se ubican frente al Gobierno "con ánimo constructivo" y quienes "se dedican a obstruir" su labor.

A un día de haber "mandado a trabajar" a quienes reclaman una supuesta "sequía legislativa" en el Congreso, el Mandatario profundizó en su mirada sobre el asunto y aclaró hacia quién dispara sus dardos.

"Me gustaría hacer una distinción: hay sectores de la oposición que están con un ánimo constructivo, colaborador, patriótico con Chile, y yo aprecio, valoro y agradezco esa actitud, (pero) hay otros sectores –y ellos saben muy bien quiénes son- que se han dedicado a obstruir todo lo que hace nuestro Gobierno", planteó.

El Mandatario afirmó que los segundos están abocados "a frenar los proyectos de ley en el Congreso, a presentar todo tipo de requerimientos sin fundamento ante la Contraloría, a interpelar y acusar constitucionalmente a los ministros".

"El camino de negar la sal y el agua –que fue un camino inventando por un senador socialista en la década de los '60 (Aniceto Rodríguez)- es un mal camino para Chile", remató el Jefe de Estado.

Cara a cara con Quinteros

Piñera está desarrollando este viernes una serie de actividades en la Región de Los Lagos, y fue justamente en medio de una de éstas que tuvo un intercambio público -mitad en serio, mitad en broma- con el senador socialista Rabindranath Quinteros a propósito de la mentada"sequía legislativa".

Pdte @sebastianpinera junto a ministro @jafontaine e intendente @HarryJurgensen inaugura obra de ampliación Ruta 7, sector Río Puelche-Pelluco, en Puerto Montt, que mejora seguridad y conectividad, beneficiando a miles de personas

En medio del corte de cinta de la ampliación de la Ruta 7, en el sector del Río Puelche-Pelluco, en Puerto Montt, el Presidente exclamó: "Que este buen humor llegue al Congreso y nos aprueben todas las leyes".

"Cuando lleguen los proyectos...", replicó de inmediato, a su lado, el senador Quinteros.

"Oiga, los proyectos están allá, lo que pasa es que... Senador, ¿quiere que le diga algunos proyectos? Bueno, ahora estamos unidos por el progreso de la Región de Los Lagos y de nuestro querido país", cerró, conciliador, el Mandatario.

En medio de acusaciones de sequía legislativa, en Puerto Montt coinciden el Presidente Piñera y el senador Quinteros.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el legislador socialista comentó las circunstancias en las que se produjo este intercambio, donde también aprovechó para entregarle una carta.

"Como él lo dijo fuerte –'espero que los parlamentarios ayuden a sacar los proyectos'-, yo le dije: 'Mande los proyectos primero, Presidente; los proyectos los vamos a aprobar una vez que los envíe", contó.

"(Piñera) lo dijo al público y yo, como estaba también allí, le dije que los proyectos que él decía no estaban en el Congreso, que no era así la realidad... Fue respecto a la polémica a raíz de sus expresiones –'que vayan a trabajar'-; ¿quién dijo que el Parlamento no estaba trabajando o no estaba tomando en consideración los proyectos que habían mandado?", alegó Quinteros.

En inauguración nueva ruta a Pelluco en #PuertoMontt solicité al Presidente que Gobierno tome medidas respecto de caminos rurales en #Chiloé y subsidio para transporte aéreo en #Palena.

Allamand pide terminar con los "dimes y diretes"

Se refirió también durante esta jornada a la controversia el senador RN Andrés Allamand, que se declaró "partidario de que estos dimes y diretes entre el Congreso y el Ejecutivo por la tramitación legislativa terminen rápido".

Allamand recomendó "que el ministro Blumel se reúna con el presidente del Senado, Carlos Montes, y con la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, para dejar atrás esta polémica", que consideró "muy inconducente".

Para el ex ministro de Defensa, "es perfectamente posible acordar un tratamiento legislativo entre el Ejecutivo y el Legislativo".

"Es lo que yo considero adecuado; ahora, no me voy a pronunciar en relación a las críticas; sí puedo decir que en el caso de la Comisión de Constitución (de la Cámara Alta), que integramos con el senador (PPD Felipe) Harboe, el trabajo ha sido extraordinariamente intenso y riguroso, pero no puedo hablar por el resto de las comisiones", sentenció.