Cristián Precht negó conocer a denunciante en caso maristas

Cristián Precht negó conocer a Jaime Concha, denunciante del caso marista y quien acusó al ex sacerdote por abuso sexual.

A través de una declaración pública difundida por Imaginacción, Precht -quien fuera parte clave de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura- desmintió "las acusaciones que, en diversos medios de comunicación, ha hecho el señor Jaime Concha".

"Entre otras cosas dice haber sido abusado sexualmente por mí, en una Confesión sacramental, cuando era alumno de un Colegio marista. Eso no es verdad. Yo no conozco al señor Concha. En todo caso afirmo bajo juramento que jamás he faltado a la santidad de tan gran Sacramento", aseveró.

El Vaticano le quitó a Precht el estado clerical -al igual que a Fernando Karadima Fariña esta semana-, una decisión que para el ex sacerdote "trastoca duramente el sentido de mi vida que se ha expresado en más de cinco décadas en actividades propias del ministerio sacerdotal".

"Espero seguir aportando en la sociedad, como en la Iglesia, un servicio a la vida, la reconciliación y la solidaridad, vocación de cada cristiano y de todo ciudadano, sin perder la esperanza de revertir este castigo que se me ha impuesto", dijo, insistiendo en su inocencia.

Además, dijo que seguirá "cooperado con la justicia, como siempre lo he hecho, y confío plenamente en que ella establecerá la verdad de los hechos".

Concha: "Precht no nos amedrenta"

En conversación con Cooperativa, Concha respondió a Precht y sostuvo que las declaraciones del ex sacerdote "son parte de la estrategia comunicacional que él está desarrollando".

"No tenemos nada que comentar y esperamos que colabore con la justicia (...) No nos amedrenta", aseveró.

Recalcó que "él ha sido expulsado por el papa Francisco, el papa Francisco no toma decisiones de manera irreflexiva, el papa Francisco ha tomado decisiones en base a los testimonios que no sólo son el mío, sino que de muchas personas y en estos días nos siguen contactando personas, que se ha contactado con nuestros abogados, que van a seguir sumándose a nuestras querellas para desenmascarar a Cristián Precht".