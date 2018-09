Ezzati pidió perdón a las víctimas de abuso en la Iglesia

El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, además de solicitarles ayuda para poner fin a estos delitos al interior de la institución.

"Una vez más, y desde lo más hondo del corazón, en nombre de la Arquidiócesis de Santiago, imploro a quienes han sido abusados por miembros de nuestra comunidad, especialmente consagrados, el perdón y la ayuda necesaria para que nunca más estos delitos tengan lugar entre nosotros", aseguró Ezzati, según consignó La Tercera.

El obispo reapareció este domingo en la conmemoración de los 400 años de la construcción de la iglesia San Francisco de Alameda, luego de marginarse del Te Deum Ecuménico por estar citado a declarar ante la Fiscalía en calidad de imputado durante octubre por supuesto encubrimiento de abusos sexuales en la Iglesia.

"Los miembros de la Iglesia de Santiago necesitamos de este espacio espiritual donde implorar el perdón misericordioso de Dios por nuestras culpas, y su indulgencia por los abusos y delitos más graves que han cometido algunos hermanos y hermanas de nuestra comunidad", expresó el sacerdote.

[Leer también] Defensa de Ezzati pidió sobreseimiento definitivo por encubrimiento de abusos

El "perdón" de Ezzati se dio luego que el papa Francisco confirmara las renuncias de los jefes de las diócesis de Chillán, Carlos Pellegrín, y de San Felipe, Cristián Contreras -ya van siete renuncias confirmadas de obispos-, además de la revelación de que ocho obispos y 221 sacerdotes han sido investigados por abusos sexuales desde el 2000.

Denunciante de Precht: Uno pudo hablar cuando pudo, no cuando quiso

Uno de los casos indagados por el Ministerio Público son las denuncias por abuso sexual cometidos por Cristián Precht, a quien el Vaticano le quitó la calidad de sacerdote.

Uno de los denunciantes, Jaime Concha, manifestó que "fuimos marcados, fuimos abusados, fuimos silenciados durante mucho tiempo. Cada uno vivió su proceso y pudo hablar cuando pudo, no cuando quiso"

"Cuando uno recién verbaliza, cuando revela a su familia esto, uno empieza a compartir el sufrimiento con ellos. Entonces, yo he hecho sufrir a mi hermano, a mis hijos, a mi madre, a mis amigos, a mis familiares, a mis compañeros de trabajo, las personas que me han escuchado con estas barbaridades que me han ocurrido", aseveró.

Concha expresó que "esa fue una injusticia, yo nunca quise eso y no se lo deseo a nadie".