Felipe Berríos: "Haré todo lo necesario por aclarar los orígenes de esta denuncia"

El sacerdote jesuita Felipe Berríos se refirió esta noche de martes a la apertura de la investigación canónica en su contra tras una denuncia por supuestos "hechos de connotación sexual" hacia una menor.

"He tomado conocimiento de la denuncia en mi contra que ha sido informada a través de un comunicado de la Compañía de Jesús", dijo el célebre cura, de 65 años, a través de una declaración pública.

"No he sido informado de nada distinto de lo que dice ese comunicado. Haré todo lo que sea necesario por conocer y aclarar los orígenes de esta denuncia y me he puesto, desde ya, a disposición de la compañía para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible, agregó Berríos.

Más temprano, la Compañía de Jesús detalló que el religioso fue inmediatamente suspendido de sus funciones hasta que concluya la indagación, a cargo de la abogada laica María Elena Santibáñez, que se abrió después de que el pasado jueves una mujer interpusiera una acusación en su contra.

Según el relato de la denunciante, los hechos habrían ocurrido cuando ella era menor de edad.

Chile es uno de los países latinoamericanos más salpicados por denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica y lleva más de una década sumando nuevos casos desde que salió a la luz el primer gran escándalo, del ex sacerdote Fernando Karadima.

El caso de Karadima, denunciado por abusos sexuales reiterados a menores, remeció los cimientos de una de las instituciones más poderosas del país y en palabras del papa Francisco, destapó "una cultura de abuso y encubrimiento" en el seno de la Iglesia.

Según las últimas cifras publicadas por la Fiscalía, en 2021 seguían abiertas 65 investigaciones judiciales contra 116 personas relacionadas con la Iglesia católica, que implican a 220 víctimas, siendo la mitad menores de edad en el momento de los hechos.