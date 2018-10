Finalmente Ezzati no declaró ante la Fiscalía

El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, se acogió al derecho de guardar silencio al presentarse este miércoles ante el fiscal Emiliano Arias.

Ezzati llegó a Rancagua donde estaba citado para declarar en calidad de imputado por los casos de encubrimiento de abusos en la Iglesia.

El cardenal no quiso emitir declaraciones una vez finalizada la diligencia, pero sí lo hizo su abogado Hugo Rivera, quien aseguró que "el señor cardenal fue citado como imputado, señalándole la participación de encubridor en graves delitos".

Según el abogado de Ezzati, revisaron todos los antecedentes y que "no hay elemento grave que lleve a citarlo en calidad de imputado".

La estrategia adoptada por su defensa responde a la espera de la audiencia pendiente para discutir el sobreseimiento de Ezzati. Sin embargo, no esta claro si esa audiencia, solicitada para este viernes tendrá que reagendarse o no debido a que ayer el tribunal de esta región se declaró incompetente en el caso del sacerdote Óscar Muñoz por lo que la causa será trasladada a Santiago.

El abogado Rivera aseguró que esa estrategia de la fiscalía es "para no discutir" y pidió que esa audiencia se realice lo antes posible.

"Nosotros queremos discutir con transparencia, con todos los elementos para que la sociedad sepa íntegramente cuáles son las pruebas de cargo y descargo en una audiencia pública que hasta ahora no podemos tenerlo. Eso es, no nos hemos escabullido y por ahora, el señor cardenal no declaró hasta que discutamos con el Ministerio Público el sobreseimiento", agregó.

El arzobispo estaba citado para el 21 de agosto pasado pero la defensa solicitó postergarla aludiendo que debían revisar los antecedentes.