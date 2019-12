Iglesia cerró investigación contra Joannon por abuso sexual: No se logró comprobar verosimilitud

La Congregación de los Sagrados Corazones confirmó el cierre de la investigación en contra de Gerardo Joannon, tras una denuncia de un abuso sexual ocurrido hace casi 40 años.

La abogada penalista María Cecilia Ramírez lideró la investigación iniciada en agosto, luego de que Carolina Marín, de 48 años, recordara que el religioso abusó de ella e intentó violarla en reiteradas ocasiones cuando era menor de edad.

A través de un comunicado firmado por el provincial René Cabezón, la entidad planteó que "no se logró llegar a un convencimiento de verosimilitud de la denuncia de violación, al no acreditar aspectos relevantes del relato, así como de los actos de connotación sexual descritos, no coincidiendo con el modo y costumbres de proceder en el acompañamiento pastoral de niñas del ciclo básico".

"Teniendo en consideración que la denuncia que origina esta investigación previa implicó al menos a una menor de edad de entre ocho a 10 años, los antecedentes de ambas denuncias serán enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), como lo exigen las actuales normas de la Iglesia, quedando sujeto a ulteriores acciones que ella pudiera decretar", precisaron.

Junto a esto, esperan que se esclarezcan las denuncias presentadas ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, reafirmando "nuestro compromiso por esclarecer la verdad en cada una de las denuncias realizadas, y la debida justicia".

Dicen que esperan que se esclarezcan denuncias en el 8vo juzgado de garantía de Stgo. Caso se va igual a Roma por tratarse de menor de edad. Denuncias contra Peretiatkowicz fueron consideradas verosímiles https://t.co/DkBDLKAvDd — Valentina Godoy (@valegodoyb) December 30, 2019

Denuncias contra Peretiatkovicz y Prieto

En relación a las nuevas denuncias contra Juan Andrés Peretiatkovicz, la Congregación indicó que ambas han sido consideradas "verosímiles" y que "dan cuenta de la comisión de abusos sexual y de conciencia, por parte del sacerdote".

Ante esta situación, los antecedentes serán enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, "en orden a establecer una sanción al acusado, que repare en parte el daño causado, a pesar de su estado de salud".

Mientras tanto, se decidió no realizar una investigación en contra de Jorge Prieto, ya que falleció en abril de 2005, llevando a cabo "una indagatoria que consideró la temporalidad y lugar de la denuncia realizada por Carolina Marín, a lo que se sumaron dos denuncias más en contra de este sacerdote", las que fueron consideradas como plausibles.