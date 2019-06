Iglesia chilena suspendió a sacerdote sancionado por abuso a menores en EEUU

El administrador apostólico de Puerto Montt, Ricardo Morales, anunció este lunes la suspensión del administrador parroquial de la Iglesia de María Inmaculada de Cochamó, Roberto Barco, tras conocer que fue sancionado por abuso sexual de menores en Estados Unidos.

A través de un comunicado, Morales confirmó que luego de conocer estos hechos se "solicitarán más antecedentes a la diócesis de Chascomús (Argentina), a la que pertenece el sacerdote. También tomará contacto con la Congregación para la Doctrina de la Fe, de forma tal de recabar toda la información que permita establecer con la mayor claridad posible los hechos referidos".

La Iglesia recordó que en 2017 Barco fue amonestado por el obispo de Chascomús tras una investigación por abuso sexual en contra de un menor, aunque no fue suspendido del ejercicio ministerial.

De esta manera, el obispo Carlos Malfa logró un acuerdo con el entonces arzobispo de Puerto Montt, Cristián Caro, gracias al cual Barco fue nombrado administrador parroquial de la Parroquia María Inmaculada de Cochamó por un año, periodo en el que no se ha recibido ninguna denuncia en su contra.

"Sin perjuicio de lo anterior, el administrador apostólico del arzobispado de Puerto Montt, padre Ricardo Morales, como medida prudencial ha decidido suspender del ejercicio público del ministerio al Pbro. Roberto Barco, mientras duren las indagaciones que permitan aclarar los hechos de los que se le imputan", precisaron.

"Reafirmamos una vez más, nuestro irrestricto compromiso con las víctimas de abusos eclesiástico, como también nuestro empeño en la búsqueda de la verdad y la justicia, único camino para una verdadera reparación y sanación de nuestra Iglesia", finaliza el comunicado.

"Nos parece grave"

Morales confirmó que espera resultados de la investigación en un plazo "lo más breve posible, ojalá dentro de las próximas semanas, no más que eso, la cosa es aclarar esto lo antes posible. Yo ya me puse en contacto con el obispo de Chascomús para que me enviara la información que el tenía".

"Esta información que hemos recibido nosotros ahora es gracias a los portales, a este medio argentino que dio cuenta de esta información y a partir de eso nosotros tomamos a las pocas horas esta decisión, porque nos parece grave e importante de aclarar", recalcó.

"Como lo ha dicho el papa, como lo ha dicho la Conferencia Episcopal, todo sacerdote que abusa de un menor no tiene lugar en el ejercicio del ministerio, eso es evidente y eso es claro y es más, tiene que dar la cara ante la justicia", precisó el administrador apostólico.

Para Morales, estas acusaciones "son dolorosas, porque la comunidad parroquial de Cochamó se ve afectada con esto, los fieles laicos que se ven afectados por esta situación y ciertamente nos duele, por la persona del sacerdote que tiene que pasar por esto y también por la persona que sufrió el abuso".