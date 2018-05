Obispo Goic renunció al Consejo de Prevención de Abusos

El obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic, presentó su renuncia indeclinable al Consejo de Prevención de Abusos tras la serie de casos dados a conocer en los últimos días en diversas iglesias de la Región de O'Higgins que llevó a la suspensión de 14 sacerdotes.

Goic confirmó a La Tercera que "he presentado mi renuncia indeclinable al Consejo. Necesito concentrar todas mis energías en la diócesis para esclarecer todos estos lamentables hechos, con mis hermanos sacerdotes, apoyando a todas las comunidades, en especial a las que más han sufrido y han quedado sin su párroco".

"Me duele mucho, y muy sinceramente, abandonar el Consejo, pero creo que ellos comprenderán esta decisión y me ayudarán, para hacerme cargo de lo que me corresponde en este momento", sostuvo y añadió: "Se ha constituido un equipo sólido, muy profesional y competente, que sin duda continuará aportando su idoneidad para acoger y acompañar a las víctimas de este horrible mal".

Sobre lo ocurrido en su diócesos, Goic explicó que "la situación es que tenemos a un sacerdote restringido en su ministerio y que tiene denuncia formal por eventual abuso a menores".

"Los otros 13 sacerdotes, que hasta ahora aparecen mencionados, se están investigando por uso de dinero parroquial en gastos personales o por conductas impropias en relación al celibato, que no corresponden con su misión sacerdotal", sostuvo.

Goic dijo que "estas actividades no eran conocidas y yo no fui capaz de darme cuenta, si es que hubo signos visibles".

Hoy -añadió- tengo que reconocer que en eso fui poco cuidadoso. Pero hay que decir con toda claridad: esto ocurre en algunos sacerdotes. Hay una gran mayoría que sigue cumpliendo su ministerio con fidelidad al Señor, con amor a la gente a la que sirven y con dedicación a su misión".

A juicio del obispo, uno de los 34 que presentó su renuncia ante el papa Francisco, sostuvo que la denuncia realizada por Canal 13 "ha dejado la impresión de que todos los sacerdotes hubieran cometido el mismo delito. Eso no es así y ha provocado mucho dolor".

"Esta situación por cierto que es grave. He decidido acompañar a la comunidad parroquial de Paredones, para lo cual me trasladaré este domingo 27 (mañana) hasta allá y espero tener la posibilidad de reunirme con ellos, y ojalá también con integrantes de algunas capillas de la zona", confirmó.

La renuncia ante el papa

El obispo Alejandro Goic confirmó al matutino que "hace tres años que el papa Francisco tiene en sus manos mi renuncia, y poco tiempo después me pidió continuar".

"Solo puedo decirle que eso depende de él, sobre todo ahora, que todos los obispos pusimos nuestros cargos a su disposición", añadió.

"Creo -dijo- que esta durísima situación que he debido vivir traerá efectos positivos para la Iglesia. Yo le he entregado mi vida a ella. Pongo todo mi empeño, mi cariño y mi dedicación en hacer de esta experiencia algo que ayude a la construcción del Reino de Dios entre nosotros".

Goic manifestó que "quiero dar mi apoyo, cercanía y cariño a todos los sacerdotes de mi diócesis; acompañarlos en la medida de mis limitadas posibilidades. Muchos de ellos están sufriendo injustamente. Mientras esté en esta responsabilidad, gastaré toda mi energía en buscar la verdad, priorizando a las víctimas".