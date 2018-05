Obispos chilenos sostuvieron histórica reunión con el papa Francisco

Los 34 obispos chilenos que fueron convocados al Vaticano iniciaron este martes una serie de reuniones con el papa Francisco con el fin de esclarecer las causas de los abusos sexuales ocurridos en el país y de la desinformación del pontífice en el presunto encubrimiento por parte del obispo Juan Barros de los delitos de Fernando Karadima.

El primer encuentro se extendió por un poco más de una hora y los religiosos se retiraron por una puerta lateral sin realizar declaraciones a la prensa.

Sin embargo, el cardenal Francisco Javier Errázuriz fue visto en las calles de Roma, sin esclarecer si participó en la instancia o no, según confirmó Ahora Noticias.

A través de un comunicado, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Greg Burke, confirmó que "hoy, a las 4:00 de la tarde, hora local de Roma, el Santo Padre se ha reunido con 34 obispos chilenos en el 'auletta' del Aula Pablo VI del Vaticano".

"Está previsto un nuevo encuentro para la tarde del miércoles 16 de mayo, y habrá otros dos encuentros el jueves 17 de mayo. Esta tarde, el Papa ha entregado a cada uno de los Obispos el texto con los temas de meditación; desde este momento y hasta la próxima reunión, se abre un tiempo dedicado exclusivamente a meditar y orar", continúa el texto.

Defensa de González

Previo a la reunión, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, se defendió de las críticas de las víctimas de Karadima, quienes aseguraron que no lo conocen y que no han participado en ninguna reunión con él.

"Solamente con uno de los maristas no he hablado, con los demás sí", sostuvo, aunque aclaró que las víctimas con las que habló fueron las que se reunieron con el pontífice en la Nunciatura Apostólica, las que no han sido individualizadas por el Vaticano.

Por su parte, el obispo de Rancagua, Alejandro Goic, planteó que "he venido aquí como todos los obispos, con profunda humildad a escuchar al papa, porque yo estoy seguro de lo que nos va a decir nos va a ayudar mucho, y en segundo lugar con mucha esperanza en la certeza de que vamos a empezar un tiempo nuevo".

Héctor Vargas, obispo de Temuco, aseveró que "hasta después de Roma yo personalmente no voy a hacer declaraciones, porque primero tenemos que escuchar al papa, lo demás todo es elucubración. hay que escuchar al Santo Padre, estamos muy deseosos de escucharlo".

Finalmente, el arzobispo emérito de La Serena, Manuel Donoso, se manifestó "entusiasta, me interesa, aquí hay algo juvenil que va a renacer y para eso los viejos tenemos que morir un poco".