Papa Francisco designó a Juan Carlos Cruz en comisión para protección de niños y adolescentes

El papa Francisco nombró este miércoles al periodista chileno Juan Carlos Cruz como nuevo miembro de la Pontificia Comision para la Tutela de Menores, entidad que busca entregar promover la responsabilidad de las iglesias particulares en la protección de menores y adultos vulnerables.

Tras conocer esta decisión, el denunciante de Karadima agradeció, a través de su cuenta de Twitter, "al Papa Francisco por confiar en mí con este nombramiento. Lo agradezco profundamente. Esto renueva mi compromiso para seguir trabajando para terminar con la lacra del abuso y por tantos sobrevivientes que aún no obtienen justicia".

Cruz forma parte del grupo de denunciantes de abusos sexuales por parte de sacerdote Fernando Karadima, hecho dado a conocer en 2010 a través de diversos medios de comunicación.

En 2011, la Santa Sede sentenció a Karadima como culpable de abusos sexuales a menores, feligreses de la Parroquia del Sagrado Corazón de El Bosque, y de abuso de poder, siendo sancionado a una vida de retiro en oración y penitancia, junto con la prohibición perpetua de ejercicio público de cualquier acto religioso.

Posteriormente, en 2018 el papa Francisco decidió expulsar a Karadima del sacerdocio como una "decisión excepcional" que buscaba el "bien de la Iglesia".

Esta decisión fue tomada luego de una serie de desencuentros entre los denunciantes y el pontífice, después de que a inicios del 2015 Cruz le escribiera directamente a Francisco sobre el encubrimiento realizado por el obispo Juan Barros y otros integrantes del clero, misiva que fue entregada al cardenal estadounidense Sean O'Malley.

Sin embargo, durante ese mismo año, el papa cuestionó a los ciudadanos de Osorno, asegurando que la ciudad "lloraba por tonta", postura que amplificó en 2018 al asegurar que "no hay una sola prueba" en contra de Barros.

En medio de esta polémica, el Vaticano encomendó al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, viajar a Chile a escuchar a los denunciantes y a quienes cuestionaban a Barros, encuentro que terminó con una invitación a Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo a reunirse con el papa Francisco en su residencia en Santa Marta.

Cruz ha relatado su historia en diversos libros, como El fin de la inocencia (2014) y Abuso y poder (2020), escrito en conjunto con Hamilton y Murillo.

Just in: Pope Francis has appointed @jccruzchellew as a member of @TutelaMinorum, the pontifical commission for the protection of minors.



The current members including @hans_zollner, @MonseLuismAli, @gsdphd and others, had their term extended for one year.