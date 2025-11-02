Síguenos:
Tópicos: País | Iglesia Católica

Papa León XIV nombra a Andrés Ferrada como obispo de la Diócesis de Chillán

El papa León XIV nombró a Andrés Ferrada como nuevo obispo de la Diócesis de Chillán (Región del Ñuble).

Ferrada, que desde 2021 era Secretario del Dicasterio para el Clero, también fue llamado a servir como oficial de la Congregación para el Clero en 2018.

El fallecido papa Francisco lo llamó al episcopado y lo ordenó Obispo el 17 de octubre de 2021, asignándole el título de Arzobispo de Tiburnia. En mayo de 2024, el mismo Santo Padre lo nombró miembro del Dicasterio para la Evangelización -Sección para la primera evangelización y las nuevas Iglesias particulares- y del Dicasterio para los Obispos.

