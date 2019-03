Sacerdote Tito Rivera negó acusaciones de violación aunque admitió conductas homosexuales

El cura Tito Rivera, acusado por Daniel Rojas de abuso y violación en la Catedral de Santiago, desmintió aquella denuncia aunque reconoció haber tenido conductas homosexuales.

El sacerdote, entrevistado en el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red, desestimó ser autor de abusos y que sí tuvo actos sexuales pero todos consentidos y con mayores de edad.

"Los medios han sido muy lapidarios conmigo y han tomado posturas que no son verdaderas. Han embarrado mi fama, mi honra, incluso diciendo que soy un depredador sexual y un ladrón", señaló el religioso en la entrevista.

"He tenido conductas homosexuales, sí, pero no me reconozco como homosexual (...)", planteó Rivera y dijo que fueron consentidas, sin forzar a nadie.

Asimismo, consideró que la Iglesia Católica es un ambiente propicio para este tipo de conductas.

"Había una suerte de consenso en que algunas maneras de relacionarse son naturales, se ve en la iglesia un ambiente favorable para estas prácticas, como el vivir en comunidad entre hombres, y además una especie de desprecio contra las mujeres", añadió el sacerdote.

Rivera, suspendido por 14 años para realizar actividades litúrgicas, también reconoció haber sostenido relaciones sexuales solo con una mujer después de haberse ordenado sacerdote, pese a que el celibato lo prohíbe.

"Esto es como el matrimonio, uno promete y al andar en el camino cae ¿cuánto matrimonio con infidelidad hay que después de haberse jurado amor, haber jurado eternamente una relación, se quiebra?", comentó.

"El celibato es un compromiso, pero uno puede tranquilamente pensar que la capacidad humana no da para ser fiel absolutamente, que el ser humano está destinado también a tener una actividad sexual y que es imposible no hacerlo, porque de alguna manera se buscan recursos para suplir esta forma de vida", detalló.

Además dijo que en la Iglesia conoce a sacerdotes homosexuales.

"Hay muchos sacerdotes homosexuales en el ambiente que conozco (...) un 50 por ciento, quizá más o quizás menos", afirmó.