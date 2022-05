Desconcertante: Educadoras de jardín infantil cantan a niños para calmarlos en balacera

El pasado jueves 12 de mayo se dio a conocer un video en el que unos niños de un jardín infantil de La Victoria, comuna de Pedro Aguirre Cerda, deben protegerse de una balacera que ocurría al exterior del establecimiento, mientras sus educadoras les cantan para distraerlos.

En el registro, difundido por Canal 13, se puede ver a las profesionales activando el protocolo de seguridad, en el que tanto ellas como los niños debieron recostarse en el piso para evitar ser impactados por alguna bala proveniente desde el exterior.

Dado que los niños estaban asustados, y muchos de ellos llorando, las tías del jardín Nuestra Señora de La Victoria procedieron a cantar la canción del "Conejito y el cazador.

Si bien ninguno de los niños resultó herido, "al momento que estaba ocurriendo la balacera había niños recién llegando. Ellos venían caminando con su familia y quedan propensos a ver estas imágenes. Ver a estas personas con armas", comentaron las educadoras del lugar a "Teletrece", y agregaron que la situación "no es un ambiente propicio para ellos".

Por su parte, el alcalde de la comuna, Luis Astudillo, aseguró que "acá hay una disputa territorial de bandas de crimen organizado y mientras no actúe, no se desarticulen estas bandas en la población La Victoria, no va a haber paz".