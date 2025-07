Estudio: Casi la mitad de los niños en Chile vive en entorno con violencia crítica

Un estudio sobre las condiciones habitacionales de niñas y niños en Chile reveló que un 40% de los menores (1,8 millones) enfrenta al menos un problema habitacional que afecta directamente su salud, aprendizaje y relaciones de cuidado.

De ellos, un 44% se encuentra en etapa de primera infancia, un 40% en infancia media y un 37% son adolescentes, según el documento, realizado por el Observatorio Niñez de la Fundación Colunga y Déficit Cero.

Un 9% habita en viviendas con materialidad deficiente, ya sea en muros sin forro, suelos o techos con componentes precarios, mientras que un 6% de estudiantes de 1º medio no tiene una cama para su uso exclusivo y, en el nivel parvulario, el 26% no la tiene.

Sobre la disponibilidad del espacio en el hogar para realizar tareas, jugar o guardar sus pertenencias, un 8% no dispone nunca de esos sectores en su hogar, y un 20% no tiene un área permanente, pero se puede habilitar.

"El tema de la vivienda es un pilar del bienestar de la niñez fundamental. O sea, tener o no tener acceso a la vivienda genera impacto en el desarrollo de los niños y niñas que creíamos que era importante levantar, sobre todo en este año electoral. Es un tema que quizás se levanta cada cierto tiempo y cada cierto tiempo empieza a estar invisibilizado, que es algo que ha estado pasando", explicó la directora de Incidencia y Políticas Públicas de Déficit Cero, Trinidad Vidal, a Lo Que Queda del Día en Cooperativa.

Servicios

El informe reveló también que un 2% de los niños del país vive en hogares con un origen del agua deficitario, otro 2% con una distribución deficitaria y un 3% con un sistema de eliminación de excretas deficitario.

"Si tú tienes o no tienes acceso a servicios, eso mejora tu calidad de vida. Tú puedes no tener un patio de una casa, pero eso se puede cubrir con que tengas acceso a una plaza, y para que una plaza sea considerada un servicio para los niños, tiene que ser una plaza que quede más o menos cerca. Hoy día vemos que un 20% de los niños o niñas tienen una plaza cerca a 400 metros y eso es bien poco", indicó Vidal.

La directora advirtió además que "casi la mitad de los niños en Chile está en un entorno que se define con violencia crítica. Es decir, que están en barrios donde permanentemente hay balaceras, peleas frecuentes, etcétera. Y eso, por supuesto, tiene que ver con la salud mental de los niños y niñas, además del riesgo físico, por supuesto".

Propuestas

Vidal admitió que "no existe la bala de plata para esto. No es que esto se resuelva de una manera, pero de partida es importante entender esto como un problema multisectorial desde la lógica del Estado. Esto no es un problema que tenga que resolver el Minvu solamente; es un problema de Estado y debiera ser un desafío absolutamente estratégico y relevante para el Estado, porque es una inversión para el futuro del país".

"En ese escenario, nosotros lo que proponemos y creemos que ya es un llamado urgente es a establecer un sistema de acceso a la vivienda que sea más flexible y moderno; es decir, que se adapte a la realidad de las familias", agregó la directora.

"Lo que necesitamos —agregó— es un sistema que colabore con la familia en función de su ciclo vital para el acceso o el mejoramiento de la vivienda. Es distinta la necesidad de vivienda que tiene una familia joven con dos niños que está al inicio de su historia como familia que la que tiene ya una familia de un grupo de 45 o 50 años. La familia joven, el Estado podría fortalecer sus mecanismos de arriendo para resolver el problema inmediato que tienen de acceso a la vivienda, ellos y sus niños, y que en el camino puedan ahorrar, se les ayude con cierto acceso a créditos, etcétera. Lo mismo, quizás, con las familias migrantes".

"Están en una situación transitoria, entonces, ¿por qué no ofrecerles a ellos soluciones transitorias? Una situación de emergencia necesita soluciones de emergencia y para eso necesitamos un sistema de acceso a la vivienda más flexible", concluyó.