Finalmente alcaldes firmaron acuerdo de "sugerencia de restricción horaria" juvenil

Alcaldes de las comunas de Antofagasta, Colina, Las Condes, Lo Barnechea, La Florida, Peñalolén y Quilpué finalmente firmaron un acuerdo de "sugerencia de restricción horaria" para menores tras la votación que buscaba restringir la circulación de niños en las calles durante la noche.

La fiscalización estará a cargo de Seguridad Ciudadana y no de las brigadas de padres que se habían propuesto en un inicio, y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció la creación de una campaña para educar a los padres con respecto a la limitación horaria.

"Seguridad Ciudadana ya realiza una labor y patrulla las calles en la noche, pero aquí, al tratar con niños, hay que tener cuidados especiales, y por esa razón en reunión con la Defensoría de la Niñez, surgió la idea de que la misma Defensoría de la Niñez capacite a nuestros inspectores, no solo sobre el trato con niños, sino que también sobre lo que hay que hacer en cada caso", señaló Lavín.

La restricción horaria juvenil se pretende aplicar desde el término de las vacaciones de invierno, y tendrá dos horarios: los menores de 12 años podrán estar en la calle sin la compañía de un adulto hasta las 22:00 horas, en verano (21:00 horas en invierno), mientras que los menores de 16 años podrán estar en la calle sin compañía de un adulto hasta la medianoche, en verano (23:00 horas en invierno).

"Hubo críticas malintencionadas"

En tanto el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a las críticas en contra de la iniciativa, y aseguró que muchas declaraciones gozaron de "mala intención".

"Hemos terminado la primera etapa de un proceso que no estuvo exenta de polémica y tal vez de mala intención. El toque de queda se acabó en Chile cuando volvió la democracia y no va a volver mientras haya democracia, por tanto, organismos democráticos como las municipalidades no están llamadas a imponer toques de queda", señaló Carter.

La autoridad comunal agregó que "los ciudadanos de carne y hueso nos dicen todos los días: hagan algo. Es muy distinto a lo que discute a la élite que están muy lejano de la realidad y que finalmente se entraba en discusiones absolutamente inútiles. Hoy día un niño de 12 años que anda a las dos de mañana un día martes en la calle tiene un problema".