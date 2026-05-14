Fundación impulsa voluntariado para entregar abrazos y compañía a bebés bajo cuidado estatal

Una fundación se hizo viral tras abrir una nueva convocatoria para sumar voluntarios a su programa "Abrázame + Primera Infancia", una iniciativa enfocada en acompañar a bebés y niños pequeños que permanecen hospitalizados o viven bajo cuidado del Estado.

Se trata de un proyecto de la Fundación Abrázame, que está dirigido a menores de entre 0 y 3 años que se encuentran en residencias estatales o centros de salud, con el objetivo de generar vínculos afectivos estables durante una etapa considerada clave para su desarrollo emocional y cognitivo.

Desde la organización explicaron que el acompañamiento busca ir más allá de visitas ocasionales, por lo que apuntan a construir relaciones permanentes entre los voluntarios y los niños.

"No se trata de intervenciones aisladas, sino de presencia constante", señalaron, junto con destacar la importancia de evitar la rotación de adultos para favorecer vínculos más seguros.

La fundación sostuvo además que este tipo de acompañamiento puede influir positivamente en la regulación del estrés, el desarrollo cerebral temprano y futuras trayectorias de aprendizaje y salud de los menores.

Quienes sean seleccionados tendrán que pasar por un proceso formativo de cerca de tres meses, además de evaluaciones psicológicas que se realizarán entre el 25 de mayo y el 5 de junio. Los resultados se entregarán el 12 de junio.

Entre los requisitos para postular se encuentran tener más de 25 años, no contar con antecedentes penales, no atravesar un duelo reciente y disponer de tiempo para visitas diarias y formación semanal. Desde la organización recalcaron que el programa requiere compromiso y continuidad por parte de los voluntarios.