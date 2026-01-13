Gobierno pide "voluntad política" para aprobar la ley de sala cuna

El Gobierno aseguró que ya existe un acuerdo técnico para aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal, que está en segundo trámite administrativo en el Senado, por lo que instó a la oposición a tomar la decisión política y no seguir dilatándolo.

Si bien el Presidente electo, José Antonio Kast, ha demandado que se le introduzcan modificaciones para no afectar a las pymes, no sólo la derecha ha expresado reparos frente a la iniciativa, pues la senadora Yasna Provoste (DC) también cuestiona que esté centrada en la oferta de salas cunas, y no en los estándares de calidad en la atención.

Durante un punto de prensa en el Congreso este martes, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, aseveró que "con los senadores de oposición y del oficialismo hay acuerdo en materia técnica. Por lo tanto, más allá de alguna diferencia específica, nos costaría mucho entender que por algún pequeño cálculo político no hubiera disposición para avanzar en sala cuna para Chile".

"Lo que falta es la voluntad política de poder legislar esto, y no tiene que ver con que queden dos semanas de Legislación: se trata de aprovechar todo el diálogo social que se ha llevado en los últimos tres años", complementó la titular de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

Los secretarios de Estado hicieron este llamado al futuro oficialismo acompañados por parlamentarias y dirigentas de asociaciones de instituciones de cuidado de la primera infancia.

Senadoras destacan carácter transversal del proyecto

Desde la oposición, y deslizando que el proyecto ha enfrentado trabas por parte de su sector, la senadora Paulina Núñez (RN) instó a asumir su tramitación "con mucha empatía, y con la claridad de que los tiempos no pueden seguir extendiéndose".

"Si alguien cree que esta es la bandera política de algún sector está muy equivocado, porque ha sido precisamente esa actitud la que ha retrasado el que podamos tener una Sala Cuna Universal", advirtió.

Coincidió con Núñez la senadora oficialista Alejandra Sepúlveda (ind): "Lo importante es que esto no es de un partido político, ni de un sector, ni de un gobierno, ni de un Presidente de la República".

"El rostro que tiene este proyecto es el de la familia, y aquel que quiera tener esa bandera de la familia tiene que darle curso, darle fuerza, en conjunto con las organizaciones, a que esto sea por fin Ley de la República", zanjó.

En paralelo, la Comisión de Educación hoy escuchó exposiciones sobre la iniciativa en la etapa de audiencias previa a la votación en particular.

La senadora Provoste aprovechó la oportunidad para pedir que en la próxima sesión, el Gobierno entregue cifras aclaratorias de las entregadas hoy por algunas dirigentas en orden a la cantidad de salas cunas clandestinas que existen en el país, y de la cantidad de bebés que actualmente no tienen cupos.