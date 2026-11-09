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Tópicos: País | Infancia

Mes de la Adopción: fundación pide "apoyos integrales" para éxito de los procesos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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En el marco del Mes de la Adopción, la Fundación San José para la Adopción hizo un llamado a "fortalecer los apoyos y sensibilizar a las familias adoptivas a una realidad cada vez más desafiante: niños y niñas con necesidades especiales de salud y grupos de hermanos que también esperan una oportunidad de crecer en una familia permanente".

La ONG, con 32 años de vida, dijo que "el éxito de la adopción depende también de la existencia de apoyos integrales en áreas como salud, educación, rehabilitación y acompañamiento terapéutico, especialmente para aquellos niños y niñas que han vivido experiencias de mayor vulnerabilidad o presentan necesidades especiales".

"Cada niño y niña merece la oportunidad de crecer en una familia que le entregue amor, estabilidad y protección. La adopción no termina con el encuentro entre una familia y un niño; es un camino que requiere acompañamiento, redes de apoyo y respuestas oportunas para favorecer su desarrollo integral", enfatizó Soledad Yáñez, directora social de la fundación.

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