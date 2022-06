En El Diario de Cooperativa conversamos con la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sobre los últimos casos de niños y adolescentes involucrados en hechos delictuales. La abogada indicó que "en términos estadísticos, queda de manifiesto que es una percepción el aumento de la participación de adolescentes en delitos", ya que desde "hace varios años se ha producido (en realidad) una disminución de adolescentes detenidos en hechos delictuales". No obstante, aclaró que no existen cifras respecto a los menores de 14 años, pues no pueden ser procesados por el sistema criminal. La jurista agregó que para abordar el fenómeno se debe realizar un trabajo desde dos perspectivas: lo inmediato, para intervenir en quienes "ya se vinculan con el sistema penal", a fin de que dejen de delinquir; como también en el mediano y largo plazo, en términos de prevención desde lo social, educacional y en los espacios de protección en barrios y familias, para que no puedan sentirse "atraídos por la oferta que representa el delito", ya que actualmente "el narco está teniendo un rol demasiado protagónico y el crimen organizado también y hay que detenerlo rápidamente". Estas redes criminales propician "bienes que son los que hoy día se valoran (por parte de los jóvenes, como) la mejor zapatilla, el andar en el auto tuneado".

LEER ARTICULO COMPLETO