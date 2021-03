Inédito: Cámara Baja presentará acción legal por posible maltrato en hogar Sename de Providencia

Tras la viralización del video donde un menor denunciaba maltratos al interior de la Residencia Familiar Carlos Antúnez de Providencia, dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename), la Cámara de Diputados decidió de forma inédita presentar un recurso de protección.

Durante la sesión de este miércoles, el diputado Marcelo Díaz (Unir) planteó que "no tengo recuerdo que se haya hecho uso de esta facultad, pero la tenemos, de ejercer acciones ante el Tribunal Constitucional y los tribunales superiores de justicia".

"Creo que en este caso se justifica bajo todas las circunstancias que la Mesa, en representación del conjunto de todos los diputados y diputadas, interponga hoy un recurso de protección en favor de los niños y niñas de ese centro del Sename y de todas las niñas y niños del Sename. Esto es francamente devastador", indicó.

El vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), confirmó que "ya está trabajando el equipo jurídico de la Corporación para redactar el documento, firmarlo e ingresarlo en el tribunal que corresponde".

Esta presentación se hace en virtud del artículo 55 del Reglamento de la Cámara, que permite al Presidente de la Corporación a ejercer acciones en representación de la Cámara de Diputadas y Diputados ante el Tribunal

Constitucional y los tribunales superiores de justicia. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 24, 2021

La Cámara de Diputadas y Diputados decide presentar un Recurso de Protección en favor de las niñas y niños de la residencia del Sename de donde se reveló un video con el desgarrador llanto de uno de ellos.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) March 24, 2021

Ante esta situación, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, planteó que "se va a hacer una investigación, se va a llegar hasta el fondo para saber que es lo que sucedió, lo ha dicho la encargada del Servicio de Protección de la Niñez. Para nosotros es importante que todos los niños, todos, estén siempre en las mejores condiciones".

"Quienes hayan escuchado ese audio, es estremecedor, y que nos duele especialmente a los que somos padres o madres", dijo.

Protocolos no fueron eficaces

Durante esta mañana se dirigió hasta el establecimiento la directora regional metropolitana del Sename, Carla Leal, junto a la jueza coordinadora del Centro de Medidas Cautelares del Tribunal de Familia, Lorena Bruna, para solicitar de carácter urgente un informe que dé conocimiento de la situación específica de dicho centro.

Tras el encuentro, Bruna dijo que "de manera preliminar podemos señalar que se activaron los protocolos. Sin perjuicio de que se hayan activado los protocolos, estos no fueron eficaces, porque no se obtuvo respuesta del sistema como para poder abordar este tipo de situaciones que son tan complejas".

"Lo que ocurre es que lo que se hizo en este caso y según explicó la directora, es que se necesitó para la contención de la desregulación que sufrió este niño, se solicitó la presencia del SAMU y para llamar al SAMU se exige que Carabineros también venga a darle resguardo al personal de salud. Sin embargo, al parecer no hay una coordinación entre Carabineros y el personal de salud, pues llega Carabineros y no llega el personal de salud y no llegó nunca", agregó.

Luego de darse a conocer el video de un menor que emite gritos desgarradores acusando maltrato, un grupo de personas se trasladó hasta el lugar para realizar una manifestación en protesta por este hecho.

Para vuestra información, este doloroso, indignante y brutal registro d violencia, intolerable en un lugar donde se debe PROTEGER a niñ@s ya lo estamos abordando como @defensorianinez pero insisto, como venimos diciéndolo desde 2018, sin cambio estructural esto no terminará... https://t.co/6yxwYMCbDX — Patty Muñoz García (@Pa__tty) March 23, 2021

Hasta la residencia del Sename en Carlos Antúnez llegaron personas a manifestarse por el video viralizado donde se escuchan desgarradores gritos de un menor. Al lugar llegó la Defensoria de la Niñez donde constataron que una serie de irregularidades. #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/bqEanIH0m0 — Felipe Cofré (@_felipecofre) March 24, 2021

En respuesta, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, solicitó a través de sus redes sociales que no asistan hasta el lugar porque esta situación puede afectar o tener un impacto negativo en los menores.