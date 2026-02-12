Portal interactivo de la Defensoría de la Niñez y Unicef busca que la voz de los menores "mueva la aguja"

La Defensoría de la Niñez entregó detalles de su nuevo hub Participa Niñez (participaninez.gob.cl), una plataforma lanzada en colaboración con Unicef para fortalecer el derecho de niños, niñas y adolescentes (NNA) a ser oídos e incidir en las decisiones que afectan sus vidas.

El portal no solo ofrece recursos teóricos, sino herramientas prácticas para que la opinión de los menores trascienda la mera escucha y se traduzca en impactos reales en sus comunidades, desde el diseño de plazas hasta la creación de normas escolares.

Camila de la Maza, directora de la Unidad de Promoción y Difusión de Derechos de la Defensoría, destacó en Cooperativa que este proyecto surge como una respuesta innovadora para valorar los espacios democráticos desde la infancia.

"Si bien Chile ha avanzado mucho en generar espacios de escucha, tenemos que pasar al siguiente paso: que esa voz mueva la aguja", explicó a Una Nueva Mañana, enfatizando la necesidad de que las instituciones públicas se atrevan a integrar las visiones de los niños en procesos complejos, como la mitigación de impactos industriales cerca de establecimientos educacionales.

La plataforma funciona como una biblioteca virtual y una comunidad de intercambio. Los usuarios pueden encontrar repositorios con experiencias internacionales, foros de discusión y conexiones con organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Valiente y la ONG Marcha.

"Participa Niñez es una comunidad para ejercer derechos", señaló De la Maza, invitando a la ciudadanía a inscribirse —incluso mediante Clave Única— para compartir buenas prácticas y metodologías de participación que hayan tenido éxito en distintos contextos.

"La participación de los niños y de las niñas no es una foto"



Un punto clave de la iniciativa es la desmitificación del rol de los menores en la esfera pública. Ante las críticas sobre la supuesta pérdida de autoridad de los adultos, De la Maza aclaró que la participación es un proceso educativo con límites claros y no un evento aislado. "La participación de los niños y de las niñas no es un hito, no es un evento, no es una foto; es un proceso que tiene varias etapas", afirmó.

Asimismo, recalcó que el rol del adulto es facilitar un diálogo donde la opinión del niño sea ponderada seriamente, proporcionando explicaciones transparentes cuando sus propuestas no puedan llevarse a cabo.

El hub también integra un fuerte componente pedagógico a través del portal "Educa Niñez", orientado a la formación de funcionarios públicos, y cursos autogestionados en alianza con entidades como la Fundación Arcor.

Con el lanzamiento de Participa Niñez, la Defensoría busca que el interés superior del niño se determine mediante el diálogo directo, permitiendo que NNA se apropien de la institucionalidad. "Reconocerlos como sujetos con opinión es parte de una cultura respetuosa de los derechos", concluyó la autoridad.