Tras video de niños armados en Santiago Centro: Gobierno hará un catastro de menores en espacios públicos

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, y la subsecretaria de la Niñez, Yolanza Pizarro, encabezaron una mesa de trabajo para tratar aquellos hechos que vulneran a los niños, niñas y adolescentes, a raíz del registro audiovisual que muestra a dos niños manipulando armas blancas en el Paseo Ahumada.

Esto luego que en la última jornada se conociera un video donde se veía a dos menores de edad con cuchillos intimidando a otras personas en pleno centro de Santiago, hecho por el cual se detuvo a la madre de ellos en el mismo sector, según constató personal policial.

En la reunión se definió un plan de identificación de menores de edad en espacios públicos, tanto quienes se encuentran en situación de calle o ya sea trabajando, el cual comenzará a operar a partir de enero del 2023.

🔴 Ahora | Ministro @GiorgioJackson y Subsecretaria @SubseNinez @YOPIZA encabezan mesa intersectorial con @carabchile, @DPR_RM, @MigracionesCL , @MejorNinez y otros actores relevantes a raíz de los hechos que involucra la vulneración de derechos de dos niños en #SantiagoCentro. pic.twitter.com/9dV5iIKP73 — Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) November 29, 2022

"Necesitamos primero tener un catastro, por lo tanto hemos lanzado un plan de identificación de los niños, niñas y adolescentes que hoy día están en el espacio público, ya sea en situación de calle, como también durante el día realizando trabajo infantil y muchas veces viendo sus derechos vulnerados", comentó el ministro Jackson.

Mientras que la subsecretaria Pizarro sostuvo que no hay que estigmatizar a las madres de esos menores, "fundamentalmente porque son la mayoría mujeres, que están trabajando, buscando la forma de poder sobrevivir en este país y tienen que ser acompañados por sus hijos, porque ellas no tienen la posibilidad en este momento -porque no están catastradas- de poder ingresar al sistema escolar, que es parte de lo que nosotros nos importa".

La mesa de trabajo también estuvo compuesta por personal de Carabineros, la Delegación Presidencial Metropolitana, la Defensoría de la Niñez, el Servicio Nacional de Migraciones y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.