Aduanas se querelló por contrabando contra hija de Eliodoro Matte: Pide cinco años de cárcel y millonaria multa

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago acogió una querella presentada por el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) por el delito de contrabando contra Pilar Matte Capdevila, hija del empresario Eliodoro Matte Larraín: solicita una condena de cinco años de presidio y una millonaria multa.

Según reveló CHV Noticias este viernes, la acción judicial se debió a problemas con una encomienda que en junio del año pasado debía recibir desde Estados Unidos la aludida, dado que se identificó que lo declarado era mucho menor al verdadero valor del contenido.

En primera instancia, Matte Capdevila entregó un documento aduanero en el que informaba que su encomienda había un pijama, un set de copas, repisas de libreros y tres anillos de oro, productos por los que debía pagar 526 dólares (cerca de 490 mil pesos) en aduanas. Pese a esto, al ser fiscalizado por personal del SNA se detectó que el paquete contaba con "mercancías de distinta naturaleza a las declaradas", puntualiza la querella.

Debido a esta situación, la carga fue "amparada" en la bodega aduanera para una revisión en detalle de la mercancía, la que finalmente indicó que lo comprado ascendía "a la suma de $29.726.529 equivalente en dólares a US$40.697", según detalla el libelo.

En la querella, se detalla que la acusada no declaró una pulsera de oro amarillo con diamantes (de 26.600 dólares), un anillo de oro blanco con zafiros (4.370 dólares) y un anillo de oro amarillo con diamantes blancos (8.700 dólares), todos productos de la diseñadora de lujo Suzanne Kalan, que incluso envió una carta para la hija de Eliodoro Matte Larraín.

A esto se suman cuatro sets de copas extras al declarado, los que eran del diseñador Mario Lucca Goust y que alcanzan casi el millón de pesos.

"La mercancía no fue declarada, siendo internadas en forma irregular la mercancía a nuestro país, no efectuando además el pago de los impuestos respectivos, en particular del impuesto especial o adicional", es lo que puntualiza la querella del SNA, que solicita para la investigada cinco años de cárcel y el pago de una multa de 148 millones de pesos.

En diálogo con el medio antes citado, el abogado Rodrigo González, quien representa a Pilar Matte Capdevila, señaló que se trató de un "error sin mala fe" y que ya trabaja en la situación para lograr una salida alternativa.

Explicó que aunque ya han logrado pagar el impuesto correspondiente en algunos productos, mientras que en el caso de las joyas hay una norma que "no permite evitar las acciones penales" por estar afectos a tributos adicionales.