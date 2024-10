Fiscal Occidente: El sistema carcelario tiene que ser modificado

El fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, sostuvo en Cooperativa que el Gobierno debería avanzar hacia una modificación integral del sistema penitenciario, en lugar de poner todas sus fichas en la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad.

En El Diario de Cooperativa, el persecutor precisó que "una cárcel para 500 personas puede no puede ser suficiente, en el sentido de que todos sabemos que se va a demorar; aún cuando se aprueben las normas de 'fast-track' que propone el Ministerio de Justicia, (estará operativa) en no menos de cinco años".

"La pregunta es: ¿Podemos esperar cinco años para tener una cárcel? ¿Si hoy anunciamos una cárcel, es desincentivo suficiente para que las bandas de crimen organizado dejen de operar? Yo creo que es insuficiente", enfatizó, de modo que la discusión se debe reenfocar hacia "un crecimiento del sistema carcelario, tiene que ser modificado".

Pastén advirtió que, en la actualidad, "si aplicamos las reglas generales del régimen interno a todos los internos por igual, se podría suponer -por ejemplo- que una persona que sea condenada por delitos graves (tráfico de drogas, homicidio, tráfico de armas, en fin) eventualmente podría acceder a beneficios penitenciarios o a libertad condicional pasado un cierto tiempo: tres cuartos de la pena en los casos más graves, la mitad de la condena en los demás".

"Entonces la pregunta que yo hago es: ¿Eso es lo que queremos? ¿Queremos hacer rebaja de condena por buena conducta como la hacemos al resto de la población penal?", de modo que insistió en que "no basta con la construcción de la cárcel, sino que discutamos el sistema en completo; la sola cárcel, por sí misma, me da la impresión de que no es un desincentivo suficiente para que estas bandas no se quieran instalar en Chile".

"NO ES UN SISTEMA GARANTISTA"

En la misma línea, descartó que contar con penas más severas o incorporar nuevos ilícitos cause un efecto notable: "Creo que en los últimos 20 años se han creado más de 300 tipos penales, y se han aumentado las penas de una manera importante en muchos delitos. Y sin embargo, sentimos que la delincuencia avanza y cada vez, la sociedad tiene menos seguridad".

Pastén profundizó que "si no tenemos un régimen carcelario acorde a la realidad, en que se haga una real separación entre condenados e imputados; en que exista un trabajo penitenciario con la población condenada, pero también pos-penitenciario, una vez que recuperan su libertad; si no existe inversión en programas no solamente al interior de las cárceles, sino que donde eventualmente se puede producir la mayor contaminación por cuestiones de carácter socioeconómico, estas medidas por sí solas no resuelven el problema".

Dicho esto, indicó que "no siento que este sea un sistema garantista", como reclaman algunos respecto del Poder Judicial, puesto que "de cada 10 prisiones preventivas que solicita el Ministerio Público, nos conceden nueve; hoy tenemos una de las tasas de prisión (cautelar) más altas de Latinoamérica, y tenemos nuestras cárceles sobrepobladas".

"Lo que sí -acotó- y eso hay que reconocerlo, de repente existen decisiones que a la comunidad le cuesta entender, y eso lo comparto. Las reglas dicen que uno no comenta resoluciones judiciales, sino que se acatan, pero la ciudadanía tiene el legítimo derecho de cuestionarlas, porque evidentemente hay cosas que cuesta entender".

CRÍTICAS A LORENA PARRA: "LOS FISCALES NO DECIDEN POR SÍ MISMOS"

Por otra parte, después de que el Ministerio Público rechazara el recurso de la defensa de Luis Hermosilla, que buscaba inhabilitar a Lorena Parra como persecutora del caso audios por sus conversaciones con el principal imputado, el fiscal destacó que "una de las virtudes del sistema es que la responsabilidad de las decisiones no recae en una sola persona".

"Yo soy el fiscal regional, pero no trabajo solo, con la información guardada en mi computador sin que nadie la vea: la decisión pasa por un abogado asistente, por un fiscal de apoyo, por unidades administrativas. No existe un fiscal que, eventualmente, pueda tomar decisiones por sí mismo, porque el sistema está basado en la transparencia y la publicidad de las decisiones. Por lo tanto, se disipa un poco esta posibilidad" de tráfico de influencias, que deslizó el abogado y hermano de Hermosilla, Juan Pablo.

Pastén añadió que "obviamente, hay decisiones administrativas que toman las autoridades de mayor rango, pero yo miro (el panorama) con optimismo, en el sentido de que existe un control, de la defensa y jurisdiccional. Por lo tanto, el sistema de alguna u otra forma, en algún momento, va a levantar alertas si es que se pudiera producir alguna situación" irregular.

Como Parra es la figura más reciente de una larga lista de funcionarios judiciales que ha contactado al imputado, el fiscal aprovechó de mencionar que "no tengo ningún chat con el abogado Luis Hermosilla; no lo conozco a él, no conozco a su hermano. Nunca he conversado con él, ni la mano nos hemos dado".